La Olimpiada De Mayores De Vícar Contará Con Varias Novedades

sábado 09 de octubre de 2021 , 19:05h







La Olimpiada de Mayores de Vícar iniciará el próximo día 20 de octubre su programación para la temporada 2021-2022, según ha anunciado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla que además para esta su decimoquinta edición ha anunciado importantes novedades, algunas de ellas a consecuencia de la pandemia, si bien estas no influirán en la esencia del este programa, que se ha venido consolidando como una oportunidad para el encuentro de pensionistas y jubilados del municipio.



Los cambios anunciados afectan sobre todo al desarrollo de las actividades dado que ha habido que ajustar gran parte de las visitas a realizar para poder atender la participación en cada una de ellas y de ahí que aunque el calendario esté definido, del 20 de octubre al 25 de mayo de 2022, no lo está aún los turnos aplicables a cada una de las visitas. Lo que si esté confirmado es que habrá un solo autobús por jornada. “En estos tiempos de pandemia, lo principal es la seguridad de las personas, y más tratándose de nuestra generación heroica, una de las más vulnerable ante la Covid-19 y de ahí que haya que extremar todas las precauciones siguiendo todos los protocolos de higiene y distancia interpersonal”, ha comentado Antonio Bonilla.



Otra de las novedades es que un 50% de las visitas, la inmensa mayoría a realizar fuera del municipio, van enfocadas al conocimiento de la historia y patrimonio cultural de los lugares a visitar, mientras que el otro 50 % está relacionado con la actividad física o excursiones. Aunque no se ha adelantado el calendario si se conoce el primer destino de las actividades que será la Universidad de Almería y los cargaderos de mineral de Las Almadrabillas. Antonio Bonilla, ha vuelto a insistir en la importancia de este programa convertido en todo un referente en la comunidad autónoma andaluza y que cuenta con varios reconocimientos.



Además, a los objetivos citados une el de fomentar la relación entre sus destinatarios que durante ocho meses tendrán ocasión de coincidir poniendo a prueba su condición física,. Como señala el alcalde vicario "la programación que se está elaborando por parte del Área de Cultura y Deportes contribuirá a seguir fomentando una práctica deportiva saludable entre nuestros mayores, a los que animo a participar en estas actividades de ocio, dinámicas y activas, de una forma, además totalmente gratuita".