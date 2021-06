La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en Viator

domingo 27 de junio de 2021

“Este premio es como una meta, un orgullo”, afirma el vendedor José Francisco Ibáñez





La ONCE ha repartido este sábado en Viator uno de los Sueldazos que ofrece en sus sorteos de fin de semana, dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman un total de 240.000 euros.



La suerte la ha dado José Francisco Ibáñez que es vendedor de la ONCE desde hace cuatro años, y vende de forma ambulante por la localidad almeriense. En Viator lo conocen bien porque es uno de los tres vendedores que la ONCE tiene en el municipio. "Este premio es como una meta –decía esta mañana encantado-. Y tenías ganas de llegar ya, aunque quedan muchas metas por cubrir aún porque espero seguir dando muchos premios más. Para mí es un orgullo y una alegría poder dar premios a los ciudadanos de Viator y que los clientes vean que es posible, que se llega al premio Goya", añade entusiasmado. "Después de un año tan difícil ha venido muy bien", concluye.



El sorteo de la ONCE de este sábado estaba dedicado a Cala Figuera, de Mallorca, y ha repartido el resto de premios en la Comunidad de Madrid y a través de la web de www.juegosonce.es.



El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.



Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE, la ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece el próximo viernes, día 2 de julio, un bote dotado con 10 millones de euros.



Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.