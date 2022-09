Capital Todo esto incluye el plan del Ayuntamiento de Almería hasta 2030 lunes 05 de septiembre de 2022 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia 55 medidas “estratégicas” relacionadas con la ordenación del territorio, medioambiente, movilidad y cohesión social, en el objetivo de lograr una ciudad sostenible, amable e innovadora El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el Plan de Acción Local para alcanzar los objetivos específicos para la Agenda Urbana de Almería 2030. Se trata de un hito más en el proceso de desarrollo del documento que marcará las estrategias y acciones relacionadas con la ordenación del territorio, la sostenibilidad ambiental, la movilidad y la cohesión social. Como se recordará, el Ayuntamiento de Almería resultaba beneficiario de las ayudas para la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española, por un importe de 250.000 euros. La subvención establecía como hito la obligación de que el citado Plan de Acción Local sea aprobado por el Ayuntamiento de Almería antes del 13 de septiembre de 2022. El Plan de Acción Local incluye en su desarrollo un total de 55 iniciativas y actuaciones cuyo diseño parte, en gran medida, derivado de los planes y estrategias que, en el objetivo de lograr una ciudad sostenible, amable e innovadora, han servido como punto de partida de la Agenda Urbana de Almería 2030: el Plan Estratégico Almería 2030 y la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Almería Abierta (EDUSI). En este punto, el portavoz adjunto del Equipo de Gobierno, Carlos Sánchez, ha defendido “el contenido de este documento, partiendo de una planificación estratégica en la que viene trabajando este Ayuntamiento y que ahora cumple un hito más”, recordando que “el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con quien en unos días se firmará el Convenio, seleccionó a Almería como municipio piloto para el desarrollo de la Agenda Urbana”. En este sentido, y frente a las críticas del grupo socialista, ha lamentado que “les irrite que esto salga adelante, que esta ciudad tenga proyectos que ejecutar”, como los que se desarrollan en el Plan de Acción hoy aprobado. A raíz de los retos urbanos planteados, derivados de la participación abierta principalmente para la elaboración del Plan Estratégico, se han propuesto las siguientes actuaciones, algunas de ellas ya en marcha: · Elaboración del Plan Botania · Implantación del “Eje Verde Litoral” de Almería · Jardines Mediterráneos de LA Hoya · Parque de la Charnela · Segunda Fase del Parque de las Familias · Proyecto “Ciudad de la Cultura” en el Auditorio · Proyecto CAMINA · Adecuación y Mejora Paseo de Almería/Obispo Orberá · Máster-Plan Puerto Ciudad · Remodelación PI. Administración Vieja y C/Marcos · Mejora del Entorno y del Acceso al Cerro de San Cristóbal · Rehabilitación Integral Grupo de Viviendas Jacinto Matarín · Rehabilitación Integral Grupo de Viviendas Alejandro Salazar · Plan de Rehabilitación del Barrio del Casco Histórico · Plan Integral de Rehabilitación del Zapillo · Rehabilitación Integral Edificio Alcaldía-Museo de Arte de Almería · PACES y Cálculo de Huella de Carbono · Mejora de Eficiencia Energética y Energías Renovables en Edificios Turísticos · Reducción de Residuos y Adecuación Ambiental del Ámbito Comercial · Implantación de la Recogida Separada de Biorresiduos · Implantación de una Línea Separada de Tratamiento de FORM · Proyecto Piloto de Simbiosis Agroindustrial · Creación de Biorrefinería · Desarrollo de Hidrógeno Verde en Almería · Eliminación Vertidos Sólidos en Aliviaderos y Tanque Anticontaminación · Energía Fotovoltaica en la Desaladora de “El Bobar” · Mejora de infraestructura ciclista e itinerario GR-92 Costacabana-Toyo-Cabo de Gata · Instalación de puntos de carga para vehículos eléctricos · Herramienta de Planificación de Viajes (Matrices Origen-Destino) · Mejora de la Distribución Urbana de Mercancías · Información en Tiempo Real de Plazas de Aparcamiento · Sistemas de Información de la Movilidad en Almería: Calidad del Aire en Tiempo Real · Elaboración del Plan de Transporte Metropolitana del Área de Almería · Mejora de Infraestructuras de Transporte Dependientes del MITMA y de la Junta de Andalucía · Proyecto de Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Almería, Fase 2 · Gestión Edificio del Tercer Sector (Edificio ALMA) · II Plan de Discapacidad de Almería 2022-2025 · V Plan Municipal para Personas Mayores de Almería 2021-2025 · Digitalización y Promoción Digital del Comercio Local · Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de Almería · Adaptación al Cambio Climático del Toyo como Destino para la Práctica de Deportes Playa · Acciones para la Dinamización y Promoción del Turismo Activo Local · Instalación Equipamientos Práctica de Deportes Náuticos y Estrategia de Economía Azul · Laboratorio de Innovación en Turismo Sostenible y Concienciación sobre Sostenibilidad · Plan de Captación de Congresos, Reuniones y Eventos relacionados con el Deporte · Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería · Polo Tecnológico de Innovación Agroindustrial · Plan de Formación y Dinamización del Sector Cultural y su Esponsorización · Almería de cine para vivirlo y compartirlo · Elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo · Plan de Transformación Digital del Ayuntamiento de Almería y Administración Electrónica · Plataforma de Gestión Integrada de la Ciudad de Almería · Mejora de Atención Turística. WIFI. Herramientas Digitales y Sistemas de Inteligencia Turística · Plan Director Smart City de Almería · Observatorio Digital de la Agenda Urbana de Almería Todas estas actuaciones se enmarcan dentro de los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda Urbana Española: Fin de la pobreza; Hambre cero; Salud y bienestar; Educación de calidad; Igualdad de género; Agua limpia y saneamiento; Energía asequible y no contaminante; Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, Innovación e infraestructura; Reducción de las desigualdades; Ciudades y comunidades sostenibles; Producción y consumo responsables; Acción por el clima; Vida submarina; Vida de ecosistemas terrestres; Paz, justicia e instituciones sólidas; y Alianzas para lograr los objetivos. 