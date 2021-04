Economía La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos de Santo Domingo viernes 30 de abril de 2021 , 15:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia “Es una alegría porque está todo muy mal”, afirma Manuel López que ha llevado la fortuna al barrio de El Ejido





La ONCE ha dejado parte de la fortuna de su sorteo de este jueves en El Ejido, donde Manuel López ha vendido diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, con un cupón dedicado al 30 Aniversario del Teatro de la Maestranza de Sevilla, repartiendo así 350.000 euros.



Manuel López, que es vendedor desde 2009, vende en el barrio de Santo Domingo, de El Ejido, y esta mañana reconocía que el premio supone “mucha alegría, sobre todo por cómo está todo, que está todo muy mal, y la gente necesita un poquito de ánimo”, decía. A las pocas semanas de estrenarse como vendedor, en 2009, López dio también otro premio de 350.000 euros en la localidad almeriense de Dalías.



También en Granada se han vendido otros nueve cupones agraciados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así otros 315.000 euros, por lo que en total este sorteo de la ONCE ha repartido 665.000 euros entre las dos provincias andaluzas. El resto de premios se han repartido entre Baleares y Castilla y León.



El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.



Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE, la ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece hoy viernes, 30 de abril, un bote de 34 millones de euros.



Y para el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre, que se celebra el domingo 2 de mayo, la ONCE ofrece un premio mayor de 17 millones de euros y 99 cupones agraciados con 40.000 euros a los que coincidan con las cinco cifras del número premiado, entre otros muchos premios.



Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.