Capital “La Palmera” premia a Amigos de la Alcazaba por su defensa del patrimonio miércoles 01 de junio de 2022 , 12:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con 50 años de historia, la asociación vecinal ha reconocido el constante apoyo de Amigos de la Alcazaba a la Plataforma ‘Salvemos La Molineta’ La Asociación de Vecinos ‘La Palmera’ ha conmemorado sus cincuenta años de vida con una gran fiesta celebrada recientemente en el Anfiteatro de la Rambla de la Avenida Federico García Lorca. Bajo el lema ‘Cumplimos 50 años’, esta pionera asociación de vecinos del barrio de Los Ángeles ha querido recordar su medio siglo de historia y premiar a su vez la labor de una serie de personas y colectivos de la ciudad por su estrecha colaboración. Uno de ellos fue la Asociación de Amigos de la Alcazaba, merecedora de ello “por estar presente en cuanto acciones reivindicativas y judiciales ven necesarias para salvar el patrimonio cultural, paisajístico o etnográfico de nuestra provincia”, explicó el presentador del acto, Manuel Pérez Sola, así como por su implicación en la Plataforma ‘Salvemos La Molineta’, que lleva años trabajando por este espacio natural almeriense. Juan Miguel Galdeano, vicepresidente de Amigos de la Alcazaba, fue el encargado de recoger el premio, que agradeció este reconocimiento y aprovechó para precisamente reivindicar La Molineta. “Un ejemplo de paisaje cultural y de valores patrimoniales, construido con mimo por los almerienses de antaño con sus propias manos, con ese trabajo de la piedra seca, reconocida ya como Patrimonio de la Humanidad, y esa Cultura del Agua que hace de la necesidad virtud y crear patrimonio en torno a esa agua tan ausente. Y es también un ejemplo como plataforma, agrupando a varios colectivos bien coordinados por la defensa de un bien común, por la defensa de nuestro patrimonio del que vosotros como asociación ya formáis parte” dijo Galdeano. Igualmente confirmó el compromiso de Amigos de la Alcazaba con la plataforma surgida en torno a la defensa de este espacio, en la que la asociación ‘La Palmera’ ha sido crucial, “porque sin duda después de 50 años de lucha, de reivindicación y de buen hacer, ‘La Palmera’ también es patrimonio de Almería”, concluyó. Durante el acto, amenizado por la comparsa “La Indálica” y de los grupos de rock La Rocka y La Mala, también se premió al Grupo de Investigación de la Universidad de Almería ‘Estudios del Tiempo Presente’, Ecologistas en Acción y Grupo Ecologista Mediterráneo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.