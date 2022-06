Más de 80 docentes en la I Feria Provincial del Plurilingüismo 2022

miércoles 01 de junio de 2022 , 12:45h

El delegado territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Antonio Jiménez, ha dado la bienvenida a los docentes y alumnos participantes en la I Feria del Plurilingüismo 2022, organizada por los Centros del Profesorado de la provincia y la Delegación Territorial. La Feria ha contado con la participación de más de 80 docentes de la provincia y 45 alumnos/as.

Antonio Jiménez ha resaltado de esta primera edición su presencialidad, “lo que va permitir que se consolide como una iniciativa dirigida a difundir y compartir experiencias y materiales elaborados por los centros bilingües”.

"Esta primera edición se convierte así en un espacio formativo para el profesorado, que posibilita dar a conocer el trabajo que se desarrolla en los centros participantes, difundiendo buenas prácticas en torno a la mejora de la comunicación lingüística", ha apuntado Jiménez.

Tras las palabras de bienvenida del delegado, la feria se ha iniciado con la conferencia de Ana Otto Cantón, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título “ El DUA en Educación Bilingüe: inclusión a través de las tareas para el alumnado y profesorado”. Su intervención se ha centrado en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), un modelo de enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del alumnado y cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran existir en el aula. De manera que favorece la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Talleres alumnos y docentes

Posteriormente han comenzado a desarrollarse los talleres organizados por distintos centros educativos y dirigidos al alumnado. El CEIP Saint Sylvain D’Anjou ha organizado “El placer de aprender francés”, dividiendo las actividades en distintos niveles; el IES Argar, “Mathe-Reise durch Deutschland/Math trip through germany”, juego de preguntas y respuestas usando para ello un tablero con un mapa de Alemania. Por su parte el IES Mar Mediterráneo, “Bringing Shakespeare’s play into our Classroom” y “Dragon ball: a jumping rope expeience”. En el primero, los alumnos han trabajado sobre la figura de William Shakespeare, para lo que han tenido que crear sus propios guiones de obras teatrales y representarlas; en el segundo, realizaron diferentes trucos de combas para ir consiguiendo insignias que les ayudaban a superar la tarea final. En cuanto al CEIP Miguel Zubeldia, han desarrollado el taller “Travelling around Europe”, con una simulación de una clase de geografía política en Sociales. Finalmente, el IES Nicolás Salmerón con su “Trivial Sports” jugaron a este trivial creado por los propios alumnos que contenía tanto preguntas como pruebas físicas y deportivas.

Los docentes también participaron en distintos talleres. Así, el IES Sierra de Gádor presentó su “ Stop Motion: La Cultura Azteca”, un ejemplo de cómo acercar esta cultura al aula y hacerla atractiva utilizando la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos. El IES Carlos III con su “ La mejor máquina del tiempo: un buen libro” y “ Descubre todo lo que e-twinning puede ofrecer”; y el IES El Palmeral con “El debate académico como herramienta de mejora de la competencia lingüística del alumnado bilingüe”.

Estos últimos talleres han servido como ejemplos de “buenas prácticas” que realizan los centros educativos relacionadas con los distintos programas en el ámbito de las lenguas extranjeras, la internacionalización y la enseñanza bilingüe de los centros de la provincia. “Estas buenas prácticas abarcan todas las etapas educativas: desde infantil, pasando por primaria y secundaria, hasta ciclos formativos bilingües, ha señalado Jiménez.

El delegado también ha querido destacar que muchos de estos centros de distintas etapas educativas, que hoy presentan sus proyectos, están participando en alguno de los Proyectos Erasmus+ vigentes en la provincia, “permitiendo a nuestro alumnado y profesorado potenciar sus habilidades lingüísticas conocer otras culturas, mejorar el currículum y tener más oportunidades profesionales".

El titular de Educación ha concluido esta sesión inaugural poniendo en valor el esfuerzo del profesorado implicado en los proyectos y programas bilingües y plurilingües de la provincia, "que se hace patente en estas jornadas y que demuestra que todas las lenguas son consideradas igualmente importantes en la configuración diversa de la ciudadanía andaluza”