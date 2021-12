Deportes La pista del Anexo de los Juegos Mediterráneos, un lugar donde nacen los atletas miércoles 15 de diciembre de 2021 , 18:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los horarios están establecidos para la temporada de invierno y acuden, desde escuelas deportivas hasta los federados y abonados Son muchos los atletas que acuden a diario a la Pista Anexa del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Allí, la cantera almeriense de la disciplina de atletismo se forma con tesón y esfuerzo para dar siempre, su mejor versión en los campeonatos y en cada entrenamiento. De esta forma, el Patronato Municipal de Deportes, comunica los horarios que la pista de atletismo tiene desde el mes de septiembre y, que sigue vigente, hasta nueva orden. Las mañanas de lunes a viernes, de 7:00 a 14:15 horas, no se podrá hacer uso del césped cuando coincida con los entrenamientos de la U.D Almería. Para las tardes, de lunes a viernes, los horarios son los siguientes: De 16:00 a 19:30 horas, entrenarán los atletas que pertenecen a las escuelas deportivas municipales. A partir de las 18:00 horas, pueden hacerlo los atletas federados de convenio con la federación. A partir de las 18:30 horas, entrenarán los atletas federados que no estén en el convenio con la federación. Para las 20:15 hasta las 22:30 horas, pueden entrenar los atletas abonados y usos puntuales. En cuanto a los sábados y domingos por la mañana, de 8:30 a 14:00 horas, los usuarios no pueden hacer uso del césped cuando coincida con los entrenamientos de la U.D. Almería. Mientras que, los sábados por la tarde, permanecerá abierta desde las 16:30 hasta las 21:00 horas. Desde el Patronato Municipal de Deportes se ruega por el uso adecuado de las pistas municipales en las que, a diario, pasan miles de almerienses, desde las categorías infantiles hasta los veteranos y, que se queden tal y cómo las han encontrado a fin de que nadie corra ningún riesgo por dejarlas en mal estado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

