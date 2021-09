Capital Nuevo alumbrado desde el Cable Inglés a la Fabriquilla lunes 20 de septiembre de 2021 , 15:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



En el marco de la Estrategia DUSI, y a propuesta del Área de Presidencia y Planificación, se ha aprobado hoy, en Junta de Gobierno Local, el proyecto de las obras de remodelación y mejora de las instalaciones de alumbrado público con tecnología led en zonas marítimas urbanas y entorno del Parque Natural del Parque Natural Cabo de Gata-Nijar, con una inversión total de 955.090,29 euros.



La ejecución de este proyecto, en un plazo de ocho meses, permitirá al Consistorio “la mejora de cerca de 2.000 luminarias desde el Cable Inglés hasta la Fabriquilla, en un proyecto que aspira a obtener la certificación ‘Starlight’ que reconozca la calidad de nuestro cielo nocturno y las acciones que se desarrollan para protegerlo”, como ha explicado hoy la portavoz del Equipo de Gobierno y concejala de Presidencia y Planificación, María del Mar Vázquez.



Una actuación que viene a sumarse a los casi 1,9 millones de euros que el Ayuntamiento viene invirtiendo en la instalación de luminarias LED para mejorar la iluminación y eficiencia energética, mediante la sustitución de casi 5.000 luminarias que alcanza a más de un centenar de calles y entornos urbanos de la ciudad y que supone, en palabras de Vázquez, “cumplir con el compromiso municipal por la conservación del medio ambiente, de manera particular preservando el nivel de emisiones de flujo lumínico”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

