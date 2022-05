Capital La Plaza Vieja acoge este sábado 21 el tradicional Encuentro Vecinal miércoles 18 de mayo de 2022 , 19:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presentado esta jornada de convivencia, tras dos años de ausencia por la pandemia, en el que habrá música en directo, baile, exposiciones... La Plaza Vieja será escenario este sábado 21 del tradicional Encuentro Vecinal. Así lo ha anunciado en sala de prensa la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, que ha mostrado su “alegría” con el hecho de poder recuperar esta “jornada de convivencia” después de dos años después del inevitable parón por la pandemia. Serán en torno a medio centenar de asociaciones vecinales las que participarán en esta jornadas en la que, tal y como ha adelantado la edil delegada del área, habrá distintas actividades, exposiciones, actuaciones y donde, además, “tendremos la oportunidad de compartir experiencias, conocernos y aprender unos de otros”. El encuentro se celebrará desde las 11.00 horas hasta las 17.00 horas. “Tiempo suficiente para fomentar la colaboración entre ellas y estimular la conciencia crítica, entendiendo siempre la importancia del tejido asociativo que es esencial para el desarrollo de la ciudad”, ha aseverado Laynez. Entre las asociaciones que van a participar en el encuentro, algunas lo harán con actuaciones musicales, otras con bailes, con teatro y también con expositores donde exhibirán los trabajos que realizan sus socios en el marco de las distintas actividades que se organizan en los centros vecinales: manualidades, pintura, labores. “Se trata de una buena ocasión para que los almerienses conozcan las asociaciones y también las oportunidades que estas ofrecen para crecer como barrio y también como personas”, ha señalado, invitando a los ciudadanos a asistir. 50 aniversario de La Palmera En el marco del encuentro, se reconocerá a la Asociación ‘La Palmera’, en el barrio de Los Ángeles, que este año cumple 50 años de intensa actividad. “Desde el Ayuntamiento hemos preparado un pequeño reconocimiento para este colectivo, que se sumará al recuerdo que todas se van a llevar con motivo del Encuentro Vecinal 2022”, ha desvelado. Por último, Laynez ha agradecido la participación, “no solo en esta jornada, sino a lo largo del año”, de todas las asociaciones: “Son alma viva de los barrios, conocen mejor que nadie el lugar en el que viven y conviven; y son capaces de generar flujos intergeneracionales, solidaridad vecinal, son notarios de lo que pasa en cada barrio, en cada barriada y son, además, aliados del Ayuntamiento a la hora de marcar las principales necesidades de cada punto de nuestra Almería. Y este sábado, con esta fiesta, queremos volver a agradecer su labor, su tesón, sus ganas y su ilusión de seguir haciendo de Almería la mejor ciudad del mundo”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

