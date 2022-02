Sucesos La Policía Nacional avisa de chantajes sexuales por internet en Almería lunes 14 de febrero de 2022 , 09:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional en Almería ha detectado una nueva modalidad de estafa que se está cometiendo en la capital, ante lo cual aconseja poner en marcha cuantas acciones preventivas sean necesarias para impedir dichos delitos, y con carácter inmediato, poner en conocimiento de la Policía Nacional los hechos para su investigación. Las víctimas, generalmente hombres, solicitan servicios de contenido erótico o sexual a través de internet, con alguna mujer que se ofrece públicamente. Una vez finalizado el servicio, reciben una llamada o un mensaje de whatsapp, por medio del cual son chantajeados con revelar dichos hechos de la vida privada. El pago de una cantidad económica es la única solución ofrecida por los extorsionadores, para no difundir públicamente estos hechos. En algunas ocasiones, los extorsionadores envían a sus víctimas fotos de otras supuestas víctimas anteriores, las cuáles fueron agredidas o mutiladas, por no querer hacer frente al pago de la cantidad económica. Desde la Comisaría de Policía Nacional en Almería se aconseja no realizar pago alguno, puesto que una vez que se materializa el primero de ellos, a éste le sucederán una serie de requerimientos interminable. Lo correcto es acudir presencialmente a la Comisaría para formular la correspondiente denuncia, aportando todos los datos de los que la víctima pueda disponer. La Policía Nacional quiere hacer constar que hasta la fecha, no ha habido constancia de que las amenazas vertidas se hayan llegado a materializar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

