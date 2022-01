Sucesos La Policía Nacional detiene a dos aluniceros en Almería martes 18 de enero de 2022 , 11:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante la huída y para evitar su arresto, embistieron a un coche patrulla de la Policía Nacional Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a dos aluniceros, tras haber cometido un robo en unos almacenes de electrónica e informática. Durante su huída embistieron a los agentes con el vehículo. Han sido recuperados todos los objetos robados. En la madrugada del pasado día 15 de enero, una llamada al número de emergencias 091 alertaba de un robo en una de las tiendas del Centro Comercial Torrecárdenas. A las 04:30 horas, un vehículo se empotraba contra la puerta de acceso de una conocida cadena de almacenes de electrónica e informática, y tras bajarse de él varias personas con mazas y objetos contundentes, comenzaron a saquear el establecimiento. Durante la huída, varias dotaciones de la Policía Nacional intentaron cortarle el paso con resultado negativo, hasta que los aluniceros embistieron un coche policial y dejaron inservible su vehículo, continuando la fuga a pie. A los pocos metros, fueron arrestados por los agentes no sin antes ofrecer fuerte resistencia. En el interior del vehículo fueron recuperados con sus embalajes originales 23 ordenadores portátiles, cinco teléfonos de alta gama, y dos tablets. Los dos detenidos de origen rumano de 37 y 26 años de edad, han pasado durante la mañana del día de ayer a disposición del Juzgado de Instrucción número Uno de Almería en funciones de guardia, acusados de los delitos de robo con fuerza, quien por su parte ha decretado el ingreso en prisión de ambos. La Policía Nacional continúa con las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos, no descartándose nuevas detenciones en los próximos días. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.