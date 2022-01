Sociedad ¿Qué joyas regalar a una mujer el día de San Valentín? Escucha la noticia Hay festividades que, partiendo de un origen religioso concreto, acaban trascendiendo y popularizándose, hasta el punto de que la propia Iglesia acaba renegando de ellas, al menos formalmente, como ocurre con Halloween, con el Carnaval, o incluso con el Día de San Valentín… sí, porque en 1969 el Vaticano prohibió cualquier actividad de celebración relativa a esta fecha por proceder tener derivaciones paganas. Al final cada cosa está en su sitio, y lo que hace del 14 de Febrero un día especial es que San Valentín se ha convertido por antonomasia en el Día del Amor, en el día en que ponerse algún detalle rojo significa que se está enamorado o enamorada, en el día en que se espera algún obsequio de la pareja, desde pulseras de plata para mujer, a cenas o viajes, desde un libro a una rosa. Ahora ya no vale la excusa de “cariño, me he acordado, pero no he tenido tiempo de pasar por la joyería a comprarte un regalo”. Y no hay excusa porque internet permite revisar un amplio catálogo y comprar, no ya desde el ordenador de la oficina o de casa, sino desde el propio móvil… sin excusas, porque puedes estar tomando un café y comprando el regalo para tu pareja. Una de las ideas más originales, y que vendrá muy bien a quien lo reciba, son los anilleros, porque es una forma de tener juntos todos los anillos cuando se los quita, pero además, con sus diseños tan fantásticos, pueden ser un adorno más en la alcoba, por sí mismos, pero también por las joyas que en él se coloquen. Por ejemplo, un elefante de plata con la trompa hacia arriba, que se puede colocar sobre la mesita, o el comodín, y en él insertarlo; o un gato, o dos flechas cruzadas… son muy decorativos y útiles La gama en pulseras es infinita, y tampoco el precio es una excusa para no comprar, porque las hay desde algo más de 30 euros hasta lo que quieras gastar. Son un regalo seguro, y más si llevan una letra (para que te recuerde) o dos (para estar siempre juntos), pero si quieres apostar por darle un toque actual, nuestro consejo es que elijas una que tenga como motivo el símbolo del infinito, que en los últimos años se ha puesto muy de moda. La ventaja de las pulseras o los collares sobre los anillos a la hora de regalar es que “el tamaño no importa”, salvo excepciones, claro. En el caso de las sortijas tampoco es complicado si se trata de una pareja que vive junta, y por tanto es fácil medir una que le queda bien, y pedir otra igual, pero esto no siempre es posible, y para eso siempre queda tu imaginación. Repetimos, ya no hay excusa para no regalar en San Valentín, y ella lo sabe, así que echa un vistazo y elije, y cuando lo hagas asegúrate de que lo que compras es lo que se anuncia. Fíate solo de una web acreditada, seria, en la que sepas que si pagas por plata, lo que recibirás es plata, y que el oro es tal cual dicen, y por supuesto, que cumplan con todos los requisitos para la venta on line. ¡Y feliz San Valentín! Valora esta noticia 0 ( 0 votos)