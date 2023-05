Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La primera fase de iluminación de caminos rurales en La Cañada está en marcha miércoles 03 de mayo de 2023 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La mesa de contratación estudiará a partir de mañana las diferentes propuestas presentadas a un procedimiento que cuenta con un presupuesto base de licitación de 253.852,64 euros Un total de catorce empresas han presentado oferta al procedimiento de licitación abierto por el Ayuntamiento de Almería para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de alumbrado exterior de caminos rurales en La Cañada de San Urbano, en el Paraje Guillén, con un presupuesto base de licitación de 253.852,64 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. En el marco del Plan Municipal Plurianual para la Iluminación de Caminos Rurales, que se completará con las actuaciones previstas en otros dos ámbitos del término municipal, Paraje Ferris y Paraje Trafalinas, esta primera fase comprende la instalación de 306 luminarias extendidas a lo largo de algo más de ocho kilómetros de caminos rurales. Las luminarias se sustentarán en báculos de alturas de entre 4 y 8,20 metros, todas ellas portando luz tipo LED. La instalación de todos los puntos de luz supone, además, la acometida de obra civil (canalización subterránea, arquetas, cimentanción…) a lo largo de todas las zonas de actuación. El pasado 28 de abril concluía el plazo de presentación de unas ofertas que, a partir de mañana jueves, van a ser analizadas por mesa de contratación para comprobar la documentación y sus propuestas económicas, todo ello previamente a elevar la propuesta de adjudicación al órgano competente, en este caso a Junta de Gobierno Local. La portavoz municipal y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, espera que todo ello concluya a lo largo de este mes y se puedan iniciar así unas obras “comprometidas con los vecinos de la zona”, como ha recordado. La relación de empresas licitadoras en este procedimiento es la siguiente: Meridional de Obras, S.L.

Montajes Eléctricos Portillo, S.A.

Montajes Requena Ibáñez S.L.L.

Sunkatel, S.L.

Elecnor Servicios y Proyectos S.A.U.

Electricidad Montajes Almería

Elsamex Gestión de Infraestructuras

Fircosa Desarrollos S.L.

Futurgy Soluciones Energéticas S.L.

Greening Ingeniería Civil y Ambiental S.L.

Hnos. López Urrutia S.L.

Indalo Soluciones Industriales, S.L.

Instalaciones Eléctricas Segura, S.L.

Instalaciones y Construcciones Almería S.L.U.

Noticias relacionadas

9 empresas quieren hacer el centro de salud de Ejido Nordeste