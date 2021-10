La Recreación de la Paz de las Alpujarras regresa este fin de semana a Padules

viernes 08 de octubre de 2021 , 16:22h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El Patio del Mandarino de la Institución Provincial ha albergado la puesta de largo de un evento que organiza el Ayuntamiento también con la colaboración de la Junta de Andalucía





La Diputación Provincial de Almería ha presentado esta mañana la octava edición de la Recreación de la Paz de las Alpujarras que se llevará a cabo este fin de semana en el municipio de Padules. En el acto han participado el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, así como Antonio Gutiérrez, alcalde de Padules, el delegado de Turismo, Vicente García y dos personajes claves en la recuperación de las tradiciones en Almería como son Francisco Martínez y Carlos González.



Manuel Guzmán ha señalado que “esta Recreación Histórica de la Paz de las Alpujarras está muy afianzada en la provincia de Almería. Durante estos años el municipio ha conseguido, que su historia se convierta en una seña de identidad para los vecinos y un exponente provincial de puesta en valor del patrimonio inmaterial de un pueblo. Y tengo que reconocer que este hecho se ha convertido en un referente a nivel nacional e incluso internacional”.



El diputado de Cultura y Cine ha elogiado “el trabajo serio y con rigor que se ha hecho en favor de recuperar nuestras tradiciones. La recreación no sólo es un evento cultural, sino también un importante atractivo turístico para la comarca, que repercute en riqueza para la Alpujarra almeriense. Otro gran logro y singularidad de este proyecto es que ha sido capaz de generar ilusión en otros municipios para bucear en su patrimonio e intentar ponerlo en valor. Es un programa que ha conseguido crear una oferta turística singular y de calidad”, ha dicho Guzmán.



El alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez ha destacado que “La Recreación Histórica de la Paz de las Alpujarras la celebramos fuera de su fecha tradicional de mayo. La pandemia nos obligó a suspender la edición del año pasado, pero este año, aunque no se pudo celebrar en su tiempo, no queríamos dejar pasar el año sin volver a retomar esta iniciativa turístico-cultural, buque insignia de las recreaciones historias de Almería”.



“Se reducirán los participantes, por la excepcionalidad de la situación, pondremos en marcha a nuestros ejércitos y personal civil, y presentaremos los nuevos trajes y equipamientos que se han estado realizando en estos dos años. Un fin de semana, donde podrás ver, tocar, escuchar y degustar el siglo XVI en Padules” ha señalado el alcalde. Esta edición está dedicada en especial a Andrés Muñoz Arcos y a Presen, dos vecinos del municipio.



El delegado territorial de Turismo de la Junta en Almería, Vicente García Egea, ha destacado “el valor histórico, patrimonial y cultural” de la Recreación de ‘La Paz de las Alpujarras’, que se ha presentado hoy en la capital almeriense y que cuenta con patrocinio de la Consejería que dirige Juan Marín.



El delegado territorial ha resaltado que se trata de un evento destacado en el calendario festivo de la provincia, que ayuda a diversificar la oferta y a romper la estacionalidad del destino, como “atractivo de primer nivel”, que “dinamiza la economía y contribuye a fijar la población en los municipios”. De igual manera, ha asegurado que “desde la Consejería de Juan Marín apostamos por actividades como ésta que recuperan las tradiciones, implican a todo el pueblo e incluso la comarca, y son un potente atractivo turístico que además de promocionar la cultura local fomenta el desarrollo socioeconómico de la provincia”.



Francisco Martínez, sastre y alma mater de la Recreación ha hecho hincapié en que “en esta Recreación hay un rigor máximo y absoluto en todo, desde el menaje doméstico hasta la ropa. Nos hemos preocupado en buscar todos los libros de sastrería para hacer un vestuario con mucho rigor”. Martínez ha presentado una ropa de un niño morisco que ha hecho el mismo. “Está totalmente cosido a mano, cortado con patrones de la época y con los tejidos que ellos mismos utilizaron en aquella época”, ha subrayado.



Carlos González, lutier y director del Museo de la Guitarra que colabora también con la Recreación de Padules, ha presentado tres instrumentos de música de gran importancia en la época. “En la Recreación estará un Guembri, un instrumento popular que había en el Egipto faraónico y también el laúd árabe y la vihuela y la guitarra. Esto le dará un peso más a la música en Padules”.



La Recreación Histórica de la Paz de las Alpujarras recrea un episodio de la historia. Un importante hecho que sucedió en Padules hace más de 400 años, cuando Al Habaqui, capitán del autoproclamado rey de los moriscos, Muley Abdallah Abén Boo, rinde armas y bandera ante Don Juan de Austria, capitán y hermanastro del Rey más poderoso de ese tiempo, Felipe II.



Este hecho histórico según los cronistas Ginés Pérez de Hita y Mármol de Carvajal se desarrolla en el campamento cristiano situado en el Real de Los Padules del Andarax. Ese campamento y estos personajes son recreados en Padules. En esta edición de la Recreación, contará con un armero para acoplar los petos y morriones a los tercios, desfiles, escaramuzas, ejercicios militares, y animales que ambientarán la vida cotidiana.





ACTIVIDADES SÁBADO 9 DE OCTUBRE

10:30 | Desle de tropas, desde la entrada del pueblo hasta la



plaza de la Iglesia. Donde serán recibidas por las autoridades.



11:00 | Apertura del campamento y comienzo de actividades.



Entre otras tendremos:



• Ejercicios militares (picas, esgrima, formación, etc.)



• Cocina del siglo XVI. Costura y corte de la época.



• Prueba del Armero a los tercios, de armaduras, morriones, etc.



• Tiro de arco, pequeñas escaramuzas, toque de tambores con



los moriscos, etc.



• Distintas labores y trabajos de la vida cotidiana en el s. XVI



14:00 | Cierre de campamento.



17:30 | Concierto en la Plaza de la iglesia con el grupo de Música Antigua Hexacordo. Con la programación Et Pax Facta Est.



Luego volveremos al campamento.



20:00 | Cierre





DOMINGO 10 DE OCTUBRE

10:00 | Apertura del campamento, seguiremos con la vida militar y cotidiana.



11:30 | Exhibición de bailes del siglo XVI, con el grupo de Canarias Adhica. Junto al grupo de Padules dirigidos por Marian de Eli.



13:00 | Clausura del campamento.