La Red Andaluza de Teatros Públicos prepara el programa de 2023

lunes 20 de junio de 2022 , 15:29h

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, abre la convocatoria (BOJA número 116, de 20 de junio de 2022) para la presentación de ofertas de espectáculos de la red andaluza de Teatros Públicos 2023. El objetivo es seleccionar espectáculos de teatro, danza, música y circo para el Catálogo conforme al que se establecerá la programación correspondiente al año 2023 de los municipios andaluces adheridos a la Red Andaluza de Teatros Públicos. El plazo para la presentación finalizará a los 10 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Esta convocatoria está dirigida a compañías y formaciones profesionales para que presenten sus ofertas de espectáculos de teatro, danza, música y circo, las ofertas de espectáculos de flamenco serán admitidas exclusivamente para el Programa Abecedaria. Las compañías serán de carácter

privado, constituidas en alguna de las figuras empresariales previstas por la ley con domicilio social o establecimiento permanente en Andalucía.

En cuanto a los requisitos que deben cumplir los espectáculos hay que señalar que deberán haber sido estrenados con anterioridad al 15 de junio de 2022, y no podrán presentarse a la actual convocatoria los espectáculos considerados ‘talleres’, ni los que no hayan sido seleccionados en convocatorias anteriores.

Así, la Consejería de Cultura podrá invitar a compañías o formaciones de reconocido prestigio, no residentes en Andalucía, que serán sometidas a valoración, a efectos de seleccionar aquellas cuyos espectáculos se integren finalmente en el catálogo. La programación en los municipios adheridos al programa de espectáculos de formaciones no andaluzas no podrá suponer más del 20% de la programación general.

La solicitud deberá cumplimentarse conforme al modelo que figura en la web del programa www.redandaluzadeteatrospublicos.es. La solicitud generada (Anexo I), firmada por el representante legal de la compañía o formación y dirigida a la persona titular de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, se presentará preferentemente a través del servicio «Presentación Electrónica General» de la Junta de Andalucía, disponible en la pestaña Servicios y Trámites en el siguiente enlace: https://juntadeandalucia.es//servicios.html

Podrá también presentarse por cualquiera de las vías establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo caso, se deberá enviar comprobante de dicho envío al correo electrónico [email protected] dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.

En cuanto a las solicitudes, se presentará una sola solicitud por espectáculo, y en el caso de ofertarse para su representación tanto en sala como en calle, se especificará en la modalidad espacio = sala-calle. Únicamente se presentarán más de una solicitud para el mismo espectáculo siempre que se oferte para su representación en diferentes formatos.

Las propuestas presentadas serán valoradas por parte de los gestores culturales de los teatros municipales adheridos al programa, y supondrá un 50% del total. El porcentaje restante lo decidirá el personal técnico de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que contará con la posibilidad de invitar a expertos del sector a formar parte de dicha valoración.

Los que obtengan la puntuación más alta serán elegidos teniendo la Agencia la potestad para determinar el número de espectáculos que finalmente formarán parte del catálogo. La selección responderá a criterios de pluralidad y equilibro de estilos, así como de diversidad de formatos y públicos.