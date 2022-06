Capital La urbanización del Barrio Alto acabará antes de lo previsto lunes 20 de junio de 2022 , 15:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, espera que los trabajos, mejorando las condiciones de ordenación y accesibilidad para el barrio, queden totalmente concluidos a lo largo del mes de julio La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, espera que a comienzos del mes de julio queden totalmente concluidas las obras de urbanización de Barrio Alto, adelantando casi dos meses su plazo máximo de ejecución. Con una inversión en obra próxima a los 800.000 euros, el resultado de esta actuación supone un cambio “integral” a la fisonomía de esta parte de la ciudad, en un ámbito que comprende las calles Pancho, Verbena, Martínez, Morales y Plaza Hornero, todo ello como parte del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Barrio Alto. Martínez Labella, que ha girado visita a la zona para comprobar el estado de ejecución de las obras, ha explicado que “ejecutadas prácticamente en un noventa y cinco por ciento, los trabajos enfrentan su finalización”. A falta de la plantación del arbolado que incluye el proyecto, la señalización viario, remates sobre la pavimentación y la dotación del mobiliario, el resultado que se vislumbra denota la “cirugía urbanística” que se ha llevado a cabo sobre esta zona, operación que ha tenido especialmente su “complejidad” en la operación previa y necesaria de obtención de suelo para actuar sobre los más de 8.000 metros cuadrados que incluye esta actuación. La edil popular ha destacado además que “la nueva urbanización, una vez entre en carga, además de una nueva ordenación para la zona, ofrecerá mayor permeabilidad y una mejora en las condiciones de accesibilidad, una transformación que será el resultado del desarrollo de nuevos viales, nuevas dotaciones, en definitiva, un renovado espacio que responde a los anhelos y las reclamaciones históricas de este barrio” El ámbito de toda la actuación viene a sumar una superficie total de 8.878 m2, con una edificabilidad de 10.334 m2 de techo sobre las parcelas resultantes, propiciando la construcción de hasta 106 viviendas y locales comerciales. Las obras de urbanización incluyen la regularización de la red viaria así como nuevas dotaciones y espacios libres de acuerdo con lo recogido en el PGOU del año 98. Recordar finalmente que esta actuación se enmarca dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), ALMERÍA CIUDAD ABIERTA, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

