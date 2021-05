La Junta licita obras de seguridad vial en cinco carreteras por 1,5 millones de euros

martes 11 de mayo de 2021 , 18:52h

La delegada del Gobierno y la delegada de Fomento han presentado las actuaciones junto a los alcaldes de Alhama de Almería, Olula del Río, Las Tres Villas y Alboloduy







La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía tiene en la actualidad en licitación cinco proyectos de obras en otras tantas carreteras de la provincia almeriense, en concreto en los municipios de Alboloduy, Las Tres Villas, Albanchez, Olula del Río y Alhama de Almería, que cuentan con una inversión total de 1.548.371 euros. En el acto celebrado en la Delegación del Gobierno andaluz han participado la delegada del Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez Torregrosa, la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera, acompañadas por el jefe del Servicio de Carreteras, Alfonso Lujano, y los alcaldes de Olula del Río, Antonio M. Pascual, Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez, la alcaldesa de Las Tres Villas, Virtudes Pérez, y la alcaldesa de Alboloduy, Sonia, Guill.



Estas actuaciones, que comenzarán en cuanto acabe esta fase y se adjudiquen, como ha señalado la delegada del Gobierno Andaluz, “mejorarán sensiblemente la seguridad vial, un objetivo prioritario para la Junta de Andalucía, ya que unas carreteras seguras salvan vidas”.



La delegada de la Junta ha asegurado que “estamos realizando políticas de hechos y no de palabras, con un Gobierno andaluz trabajando por Almería con inversiones repartidas por toda la provincia, vertebrando y solventando deudas y problemas históricos que ponían en peligro la seguridad vial en muchos puntos y el desarrollo económico y social de esta tierra, tal y como hoy estamos aportando”.



Torregrosa ha destacado que “desde la Junta de Andalucía estamos dando soluciones y respuestas a las peticiones de nuestros vecinos”. Así ha explicado “algunas de estas obras vienen siendo demandadas desde hace más de 15 años, tal y como han asegurado los propios alcaldes”. “Son numerosas las actuaciones que desde hace algo más de dos años estamos desarrollando y a modo de ejemplo el pasado año se invirtió la cifra histórica de 30 millones de euros en obras y redacción de proyectos en Almería”, tal y como ha afirmado “una cifra que podría ser superior este mismo año”.



La delegada de Fomento, ha manifestado que “estamos sacando adelante proyectos que estaban en los cajones y que eran necesarios acometer tal y como estamos haciendo”. Cabrera ha asegurado que “las actuaciones que hoy presentamos son aportarán mejoras de seguridad vial y a la vez supondrán creación de empleo para las comarcas donde se desarrollen”.



Además la delegada de Fomento ha explicado que “la Junta de Andalucía es un gobierno municipalista que escucha a los alcaldes sus demandas y peticiones, y que está haciendo realidad actuaciones necesarias con hechos tal y como hemos comprobado esta mañana”.



Las obras se incluyen dentro del Plan Andalucía en Marcha, el programa que la Junta ha previsto para ejecutar inversiones en el periodo 2020-23 y en el que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha apostado por la seguridad vial y la mejora de la red de carreteras en el conjunto de la Comunidad.



Las actuaciones presentadas hoy son:

Alboloduy

En Alboloduy, se mejorará la intersección de la A-1075 con Al-3407. Con un presupuesto de 434.894 euros y un plazo de ejecución de 4 meses, entre otras actuaciones se construirá una glorieta de 40 metros de diámetro, lo que mejorará considerablemente las condiciones de seguridad vial de la intersección, aumentará de forma importante la visibilidad disponible en todos los ramales de acceso y permitirá todos los movimientos de giro.



La carretera que pasa por el municipio de Alboloduy A-1075 intersecta con la carretera AL-3407 en su punto kilométrico 23,260. Las condiciones actuales de seguridad vial de la intersección son bastante reducidas debido principalmente a la poca visibilidad disponible. Además, el diseño actual no permite los giros a izquierda de los vehículos que circulan por la AL-3407 sentido Guadix y el tramo de la carretera A-1075 que va a continuación de la intersección en el punto kilométrico 23,260 hasta el 24,900 consiste en una alineación recta que presenta frecuentes problemas de drenaje superficial en situaciones de precipitaciones intensas, afectando a la seguridad vial por el riesgo de deslizamientos incontrolados de los vehículo



La glorieta que solucionará estos problemas, se equipará con la señalización necesaria, así como con elementos de balizamiento y sistemas de contención de vehículos y al tratarse de una glorieta interurbana, se instalarán luminarias alimentadas con paneles solares y captafaros LED en la isleta central para reforzar la seguridad. Además, las actuaciones evitarán que las aguas de escorrentía discurran por la calzada en situaciones de precipitaciones intensas.

Las Tres Villas

El proyecto de mejora de seguridad vial en la A-1177, atiende una demanda vecinal e implementará la entrada y salida de esta localidad con mejoras en la seguridad vial para todos los vecinos de Las Tres Villas y usuarios de esta vía, que actualmente concentra tráfico de naturaleza urbana. Las actuaciones se realizarán de forma previa a la cesión de la vía que ha solicitado el citado Ayuntamiento.



Se adecuará el tramo de la carretera comprendido entre los puntos kilométricos 3,880 y 6,336, analizando la mejora de seguridad vial de los distintos elementos que componen la vía, como son la mejora de la intersección de la carretera A-1177 con la N-324, así como la adecuación del antiguo tramo de carretera para tránsito peatonal, con un refuerzo del talud existente que presenta en la actualidad un elevado riesgo de pequeños desprendimientos de rocas y la mejora de las barreras para peatones en el antiguo tramo residual de la carretera nacional junto a la A-1177.El presupuesto total de la obra es de 555.275,76 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 4 meses.

Albanchez

La Junta dotará de un espacio seguro para peatones en la travesía de Albanchez de la A-1100. Este proyecto, que completa una actuación anterior, consiste en la ejecución de unos 400 metros de acerado restante para cubrir toda la longitud de la travesía, así como la ejecución de un nuevo paso de peatones en la intersección con el vial municipal y la ampliación con una nueva pasarela peatonal junto al puente en la rambla del Pozo, permitiendo así segregar el tráfico rodado de la circulación de personas en el mismo, dando continuidad al acerado proyectado. También se instalará alumbrado público y una canalización para reserva a lo largo de todo el tramo. Con su ejecución, las obras finalizarán una actuación global de mejora de la seguridad vial en la travesía de Albanchez.



El presupuesto total de estas obras, muy demandadas por el Ayuntamiento, es de 243.805 euros con un plazo total de ejecución de 4 meses.





Olula del Río

En Olula del Río, la Junta sustituirá una glorieta peligrosa de la intersección de la A-349 con la A-334, conocida por su elevada peligrosidad, en la que se han producido numerosos accidentes de tráfico, algunos de ellos incluso con víctimas mortales.



Con un presupuesto de 262.665 euros y un periodo de ejecución de tres meses, se transformar la intersección existente por una glorieta convencional, de diámetro exterior de 45 metros, con una calzada anular de 9,50 metros de ancho, cuyo centro coincide con el de la glorieta de tipo partida existente. También se instalará al alumbrado en la isleta central de la glorieta y a lo largo de los dos ramales que conforman la A-349, entre otras actuaciones previstas.

Alhama de Almería

El tramo de la Carretera Autonómica A-348 (de Lanjarón a Almería por Ugíjar), a su paso por la localidad de Alhama de Almería, no dispone de vía de servicio en su margen derecha entre los puntos kilométricos 120, 840 y 122,140. Dicho tramo se caracteriza por la existencia de numerosos accesos directos a la carretera que suponen un riesgo para la seguridad vial del tráfico. Por otro lado, la inexistencia de vía de servicio en dicha margen provoca que la redistribución del tráfico de acceso a las propiedades colindantes sin acceso directo a la carretera A-348, con gran proporción de vehículos pesados, se produzca por el viario urbano con la consiguiente afección a la seguridad vial del mismo.



La obra que llevará a cabo la Junta de Andalucía mejorará sustancialmente las condiciones de seguridad vial de la carretera A-348 en dicho tramo, mediante la construcción de una glorieta en la intersección existente ubicada de forma que reordene los movimientos en la margen derecha y conecte con la vía de servicio, en especial, mejorando las condiciones de seguridad en el acceso al Centro Educativo situado junto a la intersección.



La vía de servicio que se construirá evitará que se realice el acceso a las parcelas adyacentes a la carretera A-348 directamente, al tiempo que se descarga el viario urbano del tráfico de acceso a las propiedades colindantes a la carretera A-348 .



El contrato de redacción tiene un presupuesto total de 51.730,87 euros y un plazo total de redacción de 4 meses.