La revista del PMD camina por los 174 kilómetros de la red municipal de senderos jueves 30 de diciembre de 2021 , 14:00h La quinta edición recapitula los éxitos de los almerienses, la visita de la Selección Española de baloncesto femenina o la Skoda Titan Series El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería vuelve a publicar su revista de carácter trimestral con motivo del fin de año. En concreto, con la quinta edición, se busca el objetivo de compartir y analizar la situación de las diferentes disciplinas que posicionan el nombre de la ciudad en lo más alto del podio gracias a los éxitos de los deportistas. Primeramente, el arranque de la revista trata las posibilidades de hacer deporte al aire libre, ya que, gracias a la pandemia de la covid-19, se ha extendido esta práctica y el Club de Montañismo Cóndor, que cuenta con una escuela deportiva municipal de montañismo, ha elaborado un programa de 20 senderos para los almerienses. También, se muestran las oportunidades del deporte en Almería para hacer una ciudad totalmente inclusiva ya que hay habilitados diferentes programas para las personas con diversidad funcional. Por un lado, el programa de Hidroterapia y, también la Hipoterapia, en la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre. Entre las disciplinas con éxito, para cerrar el año, se encuentra el atletismo máster, el bádminton, con Macarena Fernández, como doble campeona de España o, el barranquismo, donde el equipo Xplora Almería Canyoning, participó en el Campeonato de España 'Descenso de Cañones'. Por otra parte, en el judo, destacan la EDM Alianza KSV con José Manuel Morales, reciente campeón de España Absoluto y la EDM Mytos, con cinco medallas logradas en la Copa de España. La concentración de balonmano ha sido otro punto de inflexión en la capital, ya que participaron más de 350 jugadores y se puso en valor el deporte en la ciudad. Otro de los éxitos destacables ha sido la Skoda Titan Series, la llegada de la Selección Española de Baloncesto Femenino a Almería, que logró su victoria frente a Rumanía y, entre las novedades de la temporada, se encuentra la realización de los 37º Juegos Deportivos Municipales, donde los técnicos del PMD trabajan a diario para brindar una competición segura. La revista, con 36 páginas, se puede visualizar a través del siguiente enlace: https://www.flipsnack.com/pmdalmeria/revista-pmd-n-mero-5.html

