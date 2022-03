Capital La Semana Santa centra la dinamización de abril jueves 31 de marzo de 2022 , 19:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Plan de Dinamización Turística y Comercial proyecta un intenso programa con gastronomía, ferias y exposiciones El centro histórico se prepara para vivir un intenso mes de abril que estará protagonizado por los desfiles procesionales de Semana Santa, que durante ocho jornadas acapararán los focos en al capital. Entre el 10 y el 17 de abril, más de una veintena de hermandades y cofradías pondrán en la calle todo su patrimonio en un año que estrena recorrido oficial. Será el eje central del Plan de Dinamización Turística y Comercial que el Ayuntamiento ha programado para este mes y ha sido presentado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, quien ha desgranado el grueso de las actividades que se van a desarrollar. Un programa que arrancará este fin de semana con la celebración de ‘Gastroart’, que tendrá lugar este sábado, 2 de abril, de 10 a 15 horas en el Paseo de Almería. Carlos Sánchez ha subrayado que es el mes “con más actividades en el que queremos aprovechar las numerosas visitas que recibiremos para fomentar el comercio local y contribuir a su recuperación”. Una iniciativa en la que se pondrá en valor el patrimonio histórico y cultural de la ciudad “con una Semana Santa que supondrá un gran incentivo para la dinamización del centro”. Las actividades continuarán el 9 de abril con ‘Ecomercado’, de 10 a 14.30 horas en el Paseo de Almería, donde se podrán encontrar artículos ecológicos y naturales como jabones, aceite, miel, fruta, verdura o pan con certificados de calidad. En ese mismo día regresará una nueva edición de ‘I Love Chollo’ en las calles Reyes Católicos, Minero, Méndez Núñez, Zaragoza y Paseo, una oportunidad para que los negocios participantes puedan ofertar su stock con rebajas. Se celebrará de forma ininterrumpida de 9.30 a 21 horas. El Western ocupará la Plaza Vieja del 29 de abril al 1 de mayo con bailes, pasacalles, actuaciones de especialistas de cine, juegos infantiles, talleres, ludoteca y un mercado de artículos. Por otra parte, el Rastro de Antigüedades, Pinturas y Artesanía regresará el 30 de abril al Parque Nicolás Salmerón con 170 participantes y ocupando la práctica totalidad del espacio disponible. La Feria del Libro se celebrará en el Paseo entre el 27 de abril y el 2 de mayo con un amplio programa que próximamente será presentado por el Área de Cultura. Por último, hay que sumar casi medio centenar de visitas guiadas de primavera que se darán a conocer en los próximos días y permitirán conocer el inmenso patrimonio de Almería, así como la exposición ‘El icono del sur y la modernidad’ en el CIP y el resto de propuestas distribuidas en la Red Municipal de Museos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

