Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La solidaridad almeriense impulsa el proyecto Sara Allut Plata en África con ‘Queen Sinfónico’

sábado 20 de mayo de 2023 , 21:40h

“Gracias a todos por venir este viernes por la tarde a disfrutar de la música y a ayudar a nuestra causa. En República de Centro África, donde queremos hacer la misión este año, los viernes por la tarde recorren kilómetros a pie para poder ir a un hospital, o para buscar agua. Solo por no haber tenido la suerte de haber nacido en otro lugar”. Con estas palabras llenas de humanidad y verdad daba la bienvenida ayer el presidente de la asociación Sara Allut Plata a los cerca de mil almerienses que estuvieron a punto de colgar el cartel de “entradas agotadas” en el concierto solidario “Queen Sinfónico”.

Una cita que fue posible gracias a la música de la conjunción de la Orquesta Ciudad de Almería con la Orquesta Joven, dirigidos por José Ángel Vélez como director invitado, y con Thomas Vikström a la voz, Paco Rivas a la guitarra y Javi ‘Vecino’ al bajo, en el marco de la programación de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

El concierto contó también con las emocionantes y entrañables palabras de varios niños y niñas, que unieron su voz pidiendo un mundo mejor, también varios colaboradores de la asociación detallaron las distintas misiones que han realizado a lo largo de los últimos años, así como también lo que está previsto realizar en esta ocasión en la República Centroafricana, “un país de cinco millones y medio de habitantes, con uno de los PIB más bajos, como 112 de cada mil niños fallecidos en el parto y 81 de cada mil mujeres”.

Lo recaudado en el concierto de ayer servirá para aumentar unas ayudas que se prolongarán desde el pasado mes de abril hasta el próximo mes de diciembre y que tendrá su punto álgido cuando una expedición se desplace hasta allí la primera quincena de julio para realizar operaciones y cirugías, “sobre todo a niños y mujeres”, detallaron.

El concierto también tuvo sorpresas. Para empezar, se recuperó el mensaje universalista de “We are the world”, todo un himno. Después comenzaría el recital por parte del cancionero de Queen, desde la ampulosa y doliente “Show must go on”, pasando por la declaración de amor “Love of my live” o el empaque rockero de “One vision”.

El concierto continuaría con la reflexión a voz y piano de “Is This The World We Created?”, para seguir con la efectista “I want it all” y la siempre apabullane “Bohemian rhapsody”. Para el final todavía quedarían las más participativas de la noche, “Radio Gaga” y “We are the champions”. Tras el bis programado de “Show must go on”, el concierto contó con la guinda final de la salida de Migue, un “tenorista, de tenor y humorista” de 26 años, invidente de nacimiento que puso al público en pie con su versión de “We are the champions”.

Una guinda perfecta para culminar la noche de buenos propósitos y, lo más importante, acción solidaria.