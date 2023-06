Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La UAL afianza entre las 25 mejores universidades españolas según Forbes miércoles 28 de junio de 2023 , 16:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La revista ha publicado un listado con las 25 mejores universidades de España que incluye tanto públicas como privadas. De la Universidad de Almería destaca su oferta educativa de nivel internacional y la calidad de su función docente e investigadora Excelente posición de la Universidad de Almería en el listado elaborado por la revista Forbes de las 25 mejores universidades de España 2023, que incluye tanto instituciones públicas como privadas. La revista ha elaborado un ranking en el que, además de enumerarlas, informa aportando datos como la oferta académica que tienen o el precio del crédito en cada una. De la Universidad de Almería se destaca que fue diseñada con el objetivo de ejercer con eficacia una función docente e investigadora de calidad que contribuya al desarrollo económico y social de su entorno a través de la transferencia de conocimiento, proporcionando a sus estudiantes una educación de nivel internacional con especial interés en ámbitos como el agroalimentario y el medio ambiente. Para lo que cuenta con investigadores de máximo nivel que lideran proyectos orientados a dar respuestas a las necesidades de los sectores productivos tradicionales y emergentes, así como a otras demandas actuales de la sociedad. También se resalta su valioso patrimonio cultural, que cuenta con una colección histórico-artística y otra de piezas científico-técnico, procedente de la colección de ciencias naturales del CECOUAL, buena parte de ellas recogidas en el recién estrenado Pabellón de Historia Natural. A pesar de ser una universidad bastante joven, en los últimos años la UAL se ha ido posicionando cada vez más arriba en los rankings nacionales e internacionales sobre universidades. Ahora que muchos estudiantes están decidiendo dónde cursar sus estudios universitarios, el campus almeriense se sitúa como uno de los más atractivos, tanto por su amplia oferta formativa, en la que encuentran estudios de todas las ramas del conocimiento, como por su apuesta por la internacionalización (facilitando cada curso la salida de mayor número de estudiantes al extranjero), así como su firme apuesta por la formación dual y su amplia oferta cultural y deportiva. El primer puesto de esta lista lo ocupa la Universidad de Alcalá (pública) y el segundo la Universidad Alfonso X El Sabio (privada). La Universidad de Almería es la institución andaluza mejor situada, siendo la segunda en aparecer en la lista la Universidad de Granada ocupando el número 14. La UAL se sitúa por delante de universidades como la Complutense o la Autónoma de Madrid y la Universidad de Salamanca. Los criterios de evaluación para el listado de Forbes de las mejores universidades españolas de 2023 han sido analizados por un comité internacional de expertos en educación superior que ha valorado el peso que debe tener cada uno de ellos en la puntuación final, teniendo en cuenta las particularidades del sistema universitario español. El cuestionario se envió a las 88 universidades registradas por el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para recabar los datos relevantes sobre el curso 2022-2023 Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

