La UAL se posiciona la número 12 mundial en ‘Acción por el clima’ en ‘The Impact’

viernes 21 de mayo de 2021 , 17:15h

Entra por primera vez en este ranking internacional de referencia en sostenibilidad y se posiciona en el puesto 12 en el ODS de ‘Acción por el Clima’. Además, se coloca directamente en el primer cuartil de entre 1.117 universidades analizadas de todo el mundo para el conjunto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la agenda 2030 de Naciones Unidas

El compromiso de la Universidad de Almería con su entorno socioeconómico acumula ya una trayectoria que ahora suma un nuevo reconocimiento. Ya existe un bagaje que no pasa desapercibido, hasta el punto de que accede por primera vez al ranking internacional de sostenibilidad THE IMPACT, considerado una de las referencias a nivel mundial para valorar los esfuerzos de las universidades en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos por Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030.



Recientemente, ha salido a la luz su edición 2021, y según el informe publicado en la revista ‘Times Higher Education’, la UAL, en su primer año de participación, ha conseguido situarse en el primer cuartil del conjunto de las universidades analizadas para los 17 ODS, entre un total de 1.117 academias de todo el planeta.



“El prestigio adquirido se ha basado en la convicción y el trabajo, en las personas que forman esta universidad, pero solo como parte de un proceso que pretende continuar, considerándose un acicate para seguir en la misma línea de políticas de acción directa, y nunca como una meta alcanzada”, ha valorado el rector Carmelo Rodríguez. A ello ha añadido que “el compromiso queda bonito sobre el papel, pero hay que llevarlo a la práctica, y es lo que aquí se hace de forma permanente”.



Destaca especialmente la alta puntuación que ha obtenido la UAL en el ODS-13, llamada ‘Acción por el Clima’, en el que se sitúa en la posición 12 sobre las 566 universidades de todo el mundo que han sido evaluadas. Cabe resaltar que se mide la investigación realizada por las instituciones académicas sobre el cambio climático, su uso de la energía y su preparación para hacer frente a las consecuencias del cambio climático. La suma de todos esos aspectos valorados hace que la Universidad de Almería “esté a día de hoy en disposición de ‘llamar a la puerta’ y acceder al ‘top ten’ mundial, lo cual es motivo de orgullo, por supuesto, y también una enorme responsabilidad, asumiendo que se es referente incluso más allá de los contextos autonómico, nacional y europeo”.



Por tanto, este resultado supone un reconocimiento al esfuerzo que la UAL ha venido haciendo en el ámbito de la sostenibilidad en los últimos años, no solo desde el lado de la investigación, con resultados en el ámbito de ciencias ambientales internacionalmente reconocidos, sino también en formación en materia de sostenibilidad y en la implantación de medidas y programas de sostenibilidad en el campus universitario. En este sentido la UAL aprueba y desarrolla desde hace varios años un Plan Anual de Acción de Sostenibilidad Ambiental, que ya se encuentra en su VI Edición.



La contribución a los ODS es uno de los objetivos estratégicos marcados por la Universidad de Almería en el nuevo Plan Estratégico de la UAL para el periodo 2021-2024. La inclusión en este ranking y la consolidación en el futuro es, por tanto, un reto estratégico que sirve para evaluar la importancia de UAL como agente de cambio hacia un entorno más sostenible.



El rector ha dado la enhorabuena a la comunidad universitaria y ha invitado precisamente a seguir dando ejemplo de ese compromiso por la sostenibilidad y prácticas en consonancia con nuestro entorno.