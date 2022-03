La UAL consolida sus premios TFG y TGM de Igualdad y Lucha Contra la Violencia de Género y lanza el de Tesis

martes 15 de marzo de 2022 , 16:04h

El Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, ha entregado, este martes 15 de marzo, los Premios al Mejor Trabajo Fin de Grado y Mejor Trabajo Fin de Máster en Estudios por la Igualdad y Lucha contra la Violencia de Género de la Universidad de Almería, ya en su segunda edición, así como a la Mejor Tesis Doctoral en esta materia, de nueva creación este año. Estos premios son parte de los actos con motivo del 8 de marzo, dentro del proyecto interinstitucional ‘Almería Unida’ y del propio programa formativo y de sensibilización de la Universidad de Almería “que pondrá en valor la necesidad de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria”.

Una acción dirigida a “promover el conocimiento que contribuya a la igualdad real entre mujeres y hombres, en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”, tal y como ha afirmado la vicerrectora, Maribel Ramírez, quien ha destacado además la colaboración institucional en la campaña ‘Almería Unida contra la Violencia de Género’, de la Subdelegación del Gobierno, la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de la Mujer, la Diputación, el Ayuntamiento de Almería y el Hospital Universitario Torrecárdenas.

El reconocimiento en categoría TFG ha sido para Ana Torres, con ‘Los usos amorosos de la posguerra y la educación sentimental de la Transición: Carmen Martín Gaite y Marta Sanz’. Alumna del Grado de Filología Hispánica, ha estado tutelada por la profesora María Isabel Navas. En TFM, la premiada ha sido María del Mar Gómez, con ‘Denuncias sobre malos tratos en los matrimonios españoles del siglo XVIII’. Ella ha sido tutelada por el profesor Francisco Gil como alumna del Máster en Estudios Avanzados de Historia: El Mundo Mediterráneo Occidental. En cuanto a Tesis, la ganadora ha sido María José Castillo Robles por su trabajo ‘La producción crítica y ensayística de María Teresa León’, defendida en el Programa de Doctorado Estudios Superiores de Lengua y Literatura y que ha estado dirigida por la propia María Isabel Navas. Además, ha habido un accésit honorífico concedido a Madalina Armie por ‘The Irish Short Story at the Turn of the 21st Century: Tradition, Society and Modernity’. En su caso se ha realizado en el marco del Programa de Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales y ha sido dirigida por el profesor José Francisco Fernández.

La vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL las ha animado a que su “aportación académica a la igualdad se mantenga como un compromiso transversal”, que las acompañe “en todo vuestro desarrollo profesional y personal”, textualmente, y ha destacado que “han puesto de manifiesto que el trabajo académico es una aportación importante a los grandes problemas de nuestra sociedad”.

Los agradecimientos de Maribel Ramírez han ido más allá de las premiadas en el acto, ya que ha hecho mención a los directores de los trabajos, a las profesoras que han formado la comisión interdisciplinar, y a Eva Díez, la directora de la Unidad de Igualdad de Género de la UAL.

Precisamente esta última ha conducido el llamamiento a las galardonadas y ha ensalzado la calidad de sus trabajos. Ha desvelado que se ha tenido en cuenta “no el contenido, sino también otros criterios relativos, por ejemplo a la incorporación de la perspectiva de género en los estudios, la incorporación de la aportación al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. No podemos olvidar que la Igualdad de Género es uno de ellos y además figura de forma transversal en todos los restantes 16, y luego su aportación a la transferencia de conocimiento”.

Los TFG y TFM se han ceñido al curso pasado, mientras que las Tesis han tenido como margen todo lo publicado hasta el momento, al ser su primera edición. La tesis ganadora fue defendida en 2013 y está publicada.

Eva Díez ha destacado la “generosidad” de las profesoras que han participado en las comisiones de selección: “Ha sido un grupo de personas muy preparadas, todas nos hemos leído los trabajos y fue fácil llegar a alguna conclusión”. Unas de ellas es Raquel Bonachera, profesora de Derecho Procesal, y se ha mostrado encantada de haber tenido esta oportunidad: “He tenido la suerte, ya que esto tiene trabajo, pero es una suerte haber participado en esta comisión que ha jugado los TFG y los TFM”. Además, se ha llevado una grata sorpresa con el TFM de María del Mar Gómez: “Para mí ha sido muy grato evaluar desde una perspectiva histórica algo que yo explico en clase como profesora de Derecho Procesal, precisamente sobre los delitos en materia de violencia de género, el maltrato, y me ha impresionado porque una alumna de historia ha manejado perfectamente la terminología procesal, a la altura de trabajos que han salido en prensa, como la quema de brujas en Barcelona u otros de gran repercusión mediática; es un trabajo magnífico, perfectamente publicable”.

Su autora, María del Mar Gómez, ha lanzado un mensaje muy claro: “Considero que la violencia de género es una lacra social que ha ido sobreviviendo generación tras generación y mediante la educación y la realización de trabajos como el mío y el de mis compañeras podemos conseguir algún día erradicarla”. Se ha mostrado muy satisfecha de que haya sido tan bien valorado: “Yo soy historiadora y desde esa perspectiva lo he analizado, pero la verdad es que me enorgullece muchísimo y me motiva a continuar en esta línea de investigación que una profesora de Derecho lo haya considerado así”. En cuanto a María Castillo, profesora de Secundaria de Lengua y Literatura, ha agradecido que su tesis haya sido premiada y ha detallado su contenido también poniendo un mensaje de fondo: “María Teresa León fue una de las figuras más relevantes de la Generación del 27, pero que, como siempre, muchas mujeres se quedan ocultas bajo la sombra de autores masculinos, en este caso la sombra de ella es una sombra muy densa, ya que fue la mujer del famoso poeta Rafael Alberti”. El objetivo de su tesis “fue un poco rescatar a esta autora del olvido, especialmente sus textos ensayísticos, que tiene una producción increíble en esa línea, y sacar a la luz todos los textos que ella publicó en diferentes sitios, como en la prensa argentina, por ejemplo, y sus diferentes obras literarias”.