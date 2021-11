La UAL recibe al IFRN de Brasil y lo forma en materia de internacionalización

Entre este lunes y el miércoles se está acogiendo en el campus almeriense a una institución brasileña con la que se firmó el pasado mes de junio un convenio marco de colaboración que ya ha tomado forma. Se trata del ‘Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte’ (IFRN), institución que desde un primer momento mostró una predisposición muy activa a desarrollar con la Universidad de Almería una asociación fructífera de mutuo beneficio. De hecho, el primer convenio firmado por el nuevo equipo de gobierno del IFRN fue precisamente con la UAL, y desde el Vicerrectorado de Internacionalización se ha dado relevancia a su interés depositado en esta relación. No en vano, este Instituto ha enviado a dos estudiantes de doctorado y ofreció un curso de portugués-brasileño on-line gratuito que actualmente se está impartiendo a 35 alumnos y profesores de la UAL, con duración de 20 semanas entre agosto y diciembre. Iniciado el camino conjunto, el siguiente paso va más allá y está consistiendo en una visita con carácter netamente formativo en internacionalización y en agronomía aplicada a su territorio.



Así, el IFRN toma como modelo a la Universidad de Almería en dos ámbitos en los que disfruta de una alta consideración. Por un lado, en la necesidad de avanzar en la internacionalización de su institución, cuatro de sus representantes han venido al campus con la misión de tomar nota para la creación de su propio Centro de Lenguas y un programa Study Abroad, además de nutrirse con las buenas prácticas de movilidad internacional de estudiantado que definen a la UAL. Por otro lado, con el ‘Modelo Almería’ de referente, pretenden conocerlo muy de cerca, y especialmente la aportación de esta universidad, y trasladarlo al desarrollo de un proyecto de gran relevancia para su zona denominado ‘Programa de Reforma Agrária para o Turismo do RN’ (PRA TU-RN). En el mismo colaborará más adelante la UAL a través del CIMEDES, Centro de Investigación dirigido por el profesor Emilio Galdeano. Este Proyecto opta a recibir fondos de la FAO, si bien cuenta con un buen respaldo al estar involucrados el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y la Fundación de Apoyo a la Educación y al Desarrollo Tecnológico de Rio Grande.



Girlene Moreira da Silva, colaboradora técnica para la internacionalización del IFRN y profesora de Español en la institución brasileña, ya conocía la UAL desde 2013, año en el que la visitó por primera vez, “tengo una relación con Almería y siempre me encanta venir”, ha reconocido, antes de destacar la relevancia del convenio recientemente firmado: “La primera acción de este documento, con el que se auspiciará un intercambio cultural y académico, contempla proyectos de investigación conjuntos entre profesores y alumnos de ambas instituciones y nos interesa mucho el modelo de Centro de Lenguas de la Universidad de Almería”. De igual modo se ha expresado Samuel de Carvalho Lima, de Relaciones Internacionales del IFRN, en relación a este servicio: “Nos ha encantado cómo el Centro de Lenguas está trabajando la gestión académica y administrativa, las dos cosas caminando juntas, y es algo que nos interesa especialmente porque nuestra institución tiene un proyecto para fundar el suyo propio, así que el de la UAL puede ser el modelo a seguir, tomar ideas de él, siempre como centro que forme parte de la internacionalización del IFRN”. Ha agradecido el recibimiento y trato del vicerrectorado homónimo de la Universidad de Almería.



Desde el mismo se les ha organizado una agenda de máximo aprovechamiento de su estancia aquí, con un primer día dedicado al Centro de Lenguas y al programa Study Abroad, un segundo día doblando entre las buenas prácticas de internacionalización de la UAL y las visitas a la Estación Experimental UAL-Anecoop y al CIMEDES, y un día final en el que se insistirá en las estrategias a seguir para ampliar las actividades de internacionalización. Lucia de Fátima Lúcio Gomes da Costa, como profesora de Comercio Internacional y pensando en la potenciación de la proyección internacional del IFRN, ha detallado la relevancia que para esta institución tiene que la UAL sea “nuestra socia”, específicamente en el proyecto PARA TU-RN. Su objetivo es solucionar el problema del transporte de productos a través de una cadena de suministro basada en comercio justo. Plantea tres acciones: abrir un centro de abastecimiento y capacitación “con una posición estratégica orientada al desarrollo de los comercios locales y turísticos”, a su vez estructurar el centro de la cadena de suministro con productos provenientes de asentamientos de reforma agraria y por último capacitar a los habitantes para la gestión y participación en la cadena de suministro.



El centro estará ubicado en la zona histórica de Natal y así el comercio de agricultura familiar proveniente de la reforma agraria también fomentará la actividad turística. Para Lucia de Fátima Lúcio, “la UAL tiene mucha experiencia en estas cuestiones y va a ayudar mucho” en hacerlo realidad. Ha valorado como “muy positiva” la visita a Almería para hacer más directo el intercambio de ideas. También sobre el PRA TU-RN se ha expresado Bruno Ferreira de Lima, que es asesor de Relaciones Internacionales del Campus Natal Central, de este Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, destacando que “es un proyecto muy importante para nuestra institución”, dicho textualmente por su parte, e igualmente dándole la relevancia debida a la unión con la Universidad de Almería: “Esta visita sirva para estrechar lazos, para conocer su infraestructura y su día a día y, como no, continuar interactuando en proyectos futuros”.