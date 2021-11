‘UAL Activa Senior’ nace para la Universidad de Mayores

miércoles 10 de noviembre de 2021 , 19:43h

La Universidad de Almería traslada su exitoso programa de actividad física frente al sedentarismo hasta sus alumnos de más edad, que desde ahora disfrutarán de su vida universitaria plena y completarán la experiencia intergeneracional

UAL Deportes y Universidad de Mayores unen fuerzas este curso al tener objetivos convergentes. El primero procura la mejora del estado físico y de salud de todos los miembros de la comunidad universitaria, y la segunda precisamente va a hacer posible que esto llegue a un colectivo concreto dentro de la misma, que permanecía fuera de su radio de influencia. Para ello se ha auspiciado un proceso de trabajo conjunto de los vicerrectorados de Comunicación y Extensión Universitaria por un lado, y de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable por otro. “Desde UAL Deportes tenemos el mejor y más directo punto de encuentro intergeneracional”, ha dicho Pedro Núñez, su director, y “nuestros alumnos vivirán una experiencia universitaria completa a la par que mejoran su condición física”, ha añadido Antonio Codina, director de la Universidad de Mayores. .



Así, la colaboración entre vicerrectorados y servicios, “en el desarrollo de una universidad transversal”, esta vez se transforma en una nueva herramienta, nacida de otra con gran éxito de aplicación y que ahora se pormenoriza hacia un público de necesidades más específicas. A través de una evolución natural, desde ‘UAL Activa’ ha nacido ‘UAL Activa Senior’, un entrenamiento dirigido, realizado en pequeños grupos de alumnos de la Universidad de Mayores, quienes previamente pasarán un reconocimiento médico completo realizado por ‘masQsano’ que correrá a cargo de UAL Deportes. Además, se les hará entrega de la Tarjeta Deportiva Plus para el uso libre de las instalaciones deportivas del campus, si así lo desean, y acceso a los diversos beneficios que conlleva. Codina ha matizado que entre los talleres tradicionalmente ofertados, con el apoyo de la Junta de Andalucía, siempre ha habido deporte, pero externo, por lo que el cambio es muy significativo, al auspiciar una integración total en la comunidad universitaria.



El director de la Universidad de Mayores ha subrayado el triple objetivo perseguido: “En primer y principal lugar, la realización y el fomento de la actividad física, de tal forma que mejoren su estado de salud y condición física, en segundo lugar, la experiencia intergeneracional, pues realizarán los entrenamientos con un entrenador personal Dicho entrenador que es estudiante de Máster o de último curso del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y en tercer lugar, ayudar en la experiencia laboral que los entrenadores-estudiantes adquirirán y que se prevé altamente demandada en un futuro no muy lejano”. Como añadido, “UAL Activa Senior permitirá a los alumnos conocer los beneficios del ejercicio físico en su composición corporal, fuerza o capacidad funcional gracias a los estudios periódicos e informes personalizados que serán realizados durante el desarrollo de la actividad”.



A la vez de que serán beneficiarios, igualmente colaborarán ya no solo en la formación de otros estudiantes, sino que van a formar parte de algo mucho más grande, algo importante que ha puesto en valor Pedro Núñez: “Tenemos la suerte de que la Universidad de Almería es puntera en las investigaciones de esta rama del conocimiento, algo en lo que UAL Deportes está siempre dispuesta a participar, y por ello nos satisface que en esta actividad colaboremos de manera directa con un proyecto científico creado en 2019 y dirigido por Pablo Marcos, profesor de la UAL, la red ‘Envejecimiento Activo, Ejercicio y Salud / Healthy-Age’, subvencionada por el Consejo Superior de Deportes”. Para Núñez, “es un orgullo tener al lado especialistas de tan alto nivel, que abren caminos para el beneficio de la sociedad”, en este caso porque desde la experiencia práctica en Almería, y según ha adelantado Antonio Casimiro, se creará un modelo ‘exportable’ a otros instituciones que cuenten con Universidad de Mayores’.



Healthy – Age como red pretende crear a su vez otra red de ámbito nacional llamada ‘Universidad de Mayores – Activa’, “cuyo objetivo principal es potenciar el envejecimiento activo como medida para conseguir que los mayores disfruten una vida saludable integrada plenamente en su entorno, así como impulsar el desarrollo de la solidaridad y de las relaciones intergeneracionales”. Al trabajo se sumará la colaboración de alumnos de 4º curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que “serán formados para que dirijan el ‘programa multidominio Healthy – Age’”. El fin último, por lo tato, es “ofrecer el mismo programa a todas las universidades miembro de la red, para que todas ellas puedan ofrecer, dentro de su propia Universidad de Mayores, el nuevo servicio, creando así la referida red de Universidades de Mayores – Activas”.



En la UAL ya hay formados seis grupos de entrenamiento con dos días semanales, lunes-miércoles y martes-jueves, en horarios de 60 minutos entre las 9.00 y las 12.00 horas. El día 15 de este mes, lunes próximo, se harán los reconocimientos a los participantes y acto seguido se arrancará con cuatro semanas de familiarización con el entrenamiento. Se han cubierto por completo las plazas ofertadas, 30, y los alumnos tienen edades comprendidas entre los 55 y los 76 años, siendo la más numerosa la franja 70-76, con un 36% del total, seguida de la franja de 65 a 69 años, un 30%, la de 60 a 64 años, un 20%, y la de entre 55 y 59 años, un 13%. Se ha recordado por parte de Antonio Casimiro el encaje de todo con el objetivo fijado en el nacimiento de la red de investigación ‘Envejecimiento Activo, Ejercicio y Salud / Healthy-Age’: “Coordinar a universidades y entes implicadas en la tarea de conseguir que la población adulta y mayor sea más activa a través de la promoción en salud e investigación en ‘Envejecimiento Saludable’, y cumplir los derechos humanos y los principios de la ONU de independencia, participación, dignidad, cuidado y autorrealización”.



En esa línea, ha destacado que “la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el decenio 2021-2030 como la ‘Década del Envejecimiento Saludable’, ya que en ámbito mundial se necesitan estrategias para abordar los problemas sociales y sanitarios derivados del incremento de población mayor con enfermedades crónicas y situaciones de dependencia funcional que podrían prevenirse con un adecuado estilo de vida”, ha dicho textualmente, y “esto conlleva un alto esfuerzo financiero que puede comprometer el sostén del sistema sanitario público”. Una vez más, “la ciencia ha demostrado que el incremento de la actividad física y mejora de la condición física están asociados a una mejora de los índices integrales de salud, física, psicológica y social, ayudando a prevenir o disminuir los factores de riesgo de enfermedades crónicas, la mejora en la capacidad funcional, riesgo de caídas y un largo etcétera”.



No solo eso, sino que “esta red persigue la igualdad de género, por el alto grado de violencia doméstica y discriminación en el acceso a la educación, a la alimentación, el trabajo, los servicios sanitarios y sociales o incluso político que sufre la mujer, lo que hace que puedan ser más pobres o que tengan más discapacidad que el hombre”. La apuesta es firme, y este año “la red sigue creciendo con un equipo interdisciplinar más amplio de investigadores de universidades españolas y extranjeras, con el objetivo de participar en acciones educativas, como es el caso de ‘Universidad de Mayores – Activa’ a través del programa UAL Activa Senior, de divulgación y de investigación que ayuden a los mayores a envejecer con salud”.