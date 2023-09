Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Las 5 películas más vendidas en Amazon

¿Te gustan las películas? ¿Quieres saber cuáles son las más vendidas en Amazon? Entonces sigue leyendo este artículo, donde te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre las cinco películas más populares del momento. ¡No te lo pierdas!

1. Dune. La adaptación de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert ha sido un éxito de crítica y público, y se ha convertido en la película más vendida en Amazon. Ambientada en un futuro lejano, narra la historia de Paul Atreides, el heredero de un poderoso clan que debe proteger el planeta Arrakis, la única fuente de una sustancia vital llamada "especia". Con un reparto de lujo encabezado por Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac y Rebecca Ferguson, Dune es una obra maestra visual y sonora que te dejará sin aliento.

2. Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. La última entrega del Universo Cinematográfico de Marvel nos presenta a Shang-Chi, un joven que vive una vida normal en San Francisco hasta que se ve involucrado en una conspiración de su pasado. Su padre, el líder de una organización criminal llamada los Diez Anillos, quiere que se una a él y le entregue un poderoso artefacto. Shang-Chi tendrá que enfrentarse a su destino y descubrir los secretos de su familia y su legado. Acción, humor y fantasía se mezclan en esta película que ha sorprendido a los fans de Marvel.

3. No time to die. La vigésimo quinta película de James Bond y la última con Daniel Craig como el agente 007 ha sido otro de los grandes éxitos del año. En esta ocasión, Bond se retira del servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Sin embargo, su paz se ve interrumpida cuando su viejo amigo Felix Leiter le pide ayuda para rescatar a un científico secuestrado. Bond se verá envuelto en una peligrosa misión que le llevará a enfrentarse a un misterioso villano armado con una nueva tecnología. No time to die es un homenaje al personaje de Bond y a su larga trayectoria en el cine.

4. Free Guy. ¿Qué pasaría si descubrieras que eres un personaje secundario de un videojuego? Eso es lo que le ocurre a Guy, un cajero de banco que vive una vida aburrida y rutinaria en un mundo virtual llamado Free City. Un día, decide romper las reglas y convertirse en el héroe de su propia historia. Con la ayuda de una programadora rebelde llamada Millie, Guy tendrá que salvar el juego antes de que sea borrado por el malvado creador. Free Guy es una comedia de acción y aventura que te hará reír y emocionarte.

5. The Suicide Squad. Los peores héroes del mundo están de vuelta en esta secuela dirigida por James Gunn, el responsable de Guardianes de la Galaxia. En esta ocasión, los supervillanos más locos y peligrosos del universo DC son reclutados por Amanda Waller para una misión suicida en la isla de Corto Maltese. Allí tendrán que enfrentarse a un dictador, a un ejército rebelde y a una gigantesca estrella de mar mutante llamada Starro. The Suicide Squad es una película divertida, sangrienta y llena de sorpresas que no te dejará indiferente.