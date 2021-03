Economía Ampliar Las estadísticas más importantes a considerar en las apuestas deportivas miércoles 10 de marzo de 2021 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Está bien, acertaste en tu predicción del último juego de la Champions League y ganaste una buena cantidad de dinero. Decidiste entrar en alguna de las mejores páginas de apuesta, tomaste ese dinero y decidiste “re-inventirlo” en el siguiente juego, total, es tu equipo favorito y seguro ganarán una vez más, además la última vez hasta lograste predecir hasta la cantidad de goles de lado y lado y resulta ¡Que no! Perdiste y a lo grande, además de que descubriste que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Una de las razones por las cuales resultó tan desastrosa su predicción pudo haber sido desconocimiento de las estadísticas más importantes que se deben considerar antes de hacer una apuesta deportiva. Aunque advertimos que aun sabiéndolas, nada asegura que vayas a resultar victorioso, después de todo estos son datos básicos y siempre hay un factor de incertidumbre que puede terminar llevando el resultado final al terreno de lo inimaginable. Luego de escoger un partido futuro en el cual querrás jugar, lo siguiente sería buscar una casa de apuestas de su agrado en un comparador y, finalmente, cruzar sus dedos. Clasificación de cada uno de los equipos Acaso la más básica de las estadísticas, pero sorpresivamente no tomada en cuenta por muchos apostadores, especialmente aquellos que se creen iluminados por una intuición singular. La verdad es que la clasificación puede ser una herramienta muy ilustrativa para indicarnos si los partidos que nos interesan están pasando por una mala racha o, por el contrario, están en su mejor momento. Esta debería ser una de las primeras cosas que veamos antes de siquiera considerar si vale la pena apostar dinero en un partido entre dos equipos. El head to head El head to head (que se traduce literalmente a el “cabeza a cabeza”, aunque más preciso sería traducirlo como el “cara a cara”) no es sino el historial de juego entre dos partidos particulares. Y aunque ya se sabe que cada temporada es única porque siempre están cambiando las configuraciones de cada equipo, sus integrantes y también sus limitaciones y capacidades, podemos observar ciertas tendencias que pueden ser relevantes a la hora de hacer una predicción. Lógicamente, los partidos más recientes son más relevantes pues poseen mucha más relevancia a los partidos que se jugarán prontamente. Los goles (o puntuaciones) Goles cuando hablamos del futbol, que es realmente el deporte más popular de España, puntuación cuando hablamos de cualquier otro deporte en el cual esto encaje. La cantidad de goles (o puntos) hechos y recibidos por cada uno de los equipos es un metraje que también entra en la ecuación a la hora de ir a las apuestas. Aquí hay que ser bastante completo e investigar, en los juegos pasados pero recientes, cuántos goles se marcaron en casa, cuántos se marcaron afuera, el promedio, el gran etcétera. Estudiando estos datos con detenimiento también podremos hacer un diagnóstico de cada uno de los equipos. Este dato también cobra especial importancia cuando se están haciendo apuestas al resultado final donde el apostador está intentando predecir la puntuación del juego de su elección al finalizar este. Tal vez resultaría útil revisar esta lista con los equipos más goleadores de la Champions del año pasado. Las cuotas de las casas de apuestas A muchos tal vez no se les ocurre investigar las cuotas ofrecidas por apostar por cada uno de los equipos de un partido, pero la verdad es que este número puede ser un excelente medidor del desempeño actual de estos. Cada una de las casas de apuestas tiene su propio equipo de expertos cuyo único trabajo es analizar las probabilidades de victoria de cada uno de los equipos para poder ofrecer calcular cuotas que expresen con precisión cuan arriesgada es apostar por este este o al otro equipo y qué tipo de ganancias percibirá el apostador si su equipo resulta ganador. Otros consejos generales Se puede recomendar siempre, especialmente para los novatos, que el apostador se dedique a seguir una sola liga, de manera que sea más fácil absorber toda la información relevante de esta: hacer tablas, escribir todos los desarrollos, resultados, movimientos relevantes. Y no tiene que ser necesariamente la más conveniente, sino la que a este la parezca más interesante. Nosotros podemos recomendarle estar al tanto de la Copa del Rey que se está jugando ahora, particularmente hacer seguimiento de los pasos del equipo Almería. Lo importante de las apuestas deportivas no es tanto ganar, sino disfrutar de la emoción que implica tener un stake en el desarrollo y resultado de un partido. Nos obliga a estar más presentas y vivir con más pasión todas las hazañas y desaciertos de nuestros atletas favoritos. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.