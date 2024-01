Economía Ampliar Las exportaciones almerienses caen el 5,3% jueves 18 de enero de 2024 , 18:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Crecen las exportaciones andaluzas un 3,9% en noviembre de 2023, hasta los 3.492 millones Las exportaciones andaluzas crecieron el pasado mes de noviembre un 3,9% sobre el resultado del mismo mes de 2022, para alcanzar los 3.492 millones de euros. Un dato que supone retomar la senda del crecimiento tras nueve meses consecutivos de bajada interanual, registrando la mayor subida de las cinco comunidades más exportadoras y frente a la bajada del 6,7% que reflejaron las exportaciones nacionales en dicho mes (34.878 millones de euros). Con el dato de noviembre, Andalucía suma unas exportaciones de 35.239 millones de euros en el acumulado de los 11 primeros meses de 2023, que supone el segundo mejor registro histórico para este periodo desde que se tienen datos homologables (1995), pese registrar una reducción del 10,1% interanual. La evolución de las exportaciones de 2023 sigue estando muy afectada por el contexto internacional, marcado por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, con el descenso hasta noviembre de los productos energéticos y de las materias primas industriales, así como por un sector agroalimentario lastrado por la sequía en el campo. De esta forma, la balanza comercial andaluza está claramente influenciada por el componente energético, aunque con una tasa de cobertura del 93,3% se acerca más al equilibrio, y se coloca 2,8 puntos por encima que la media de España, que se queda en el 90,5% y sufre un déficit comercial de 37.158 millones. Este desajuste se debe a que algunos puertos andaluces son la vía de acceso de gran parte de los productos energéticos que compra España en el exterior para consumo en todo el territorio nacional, pero que se imputan directamente a la balanza comercial andaluza. De esta forma, si se tiene en cuenta sólo las ventas no energéticas, Andalucía obtiene un superávit con el exterior de 7.073 millones de euros, con una tasa de cobertura del 131,9%, hasta 34 puntos más que la media de España, que sigue sufriendo un déficit de 6.412 millones de euros.

Según los últimos datos hechos públicos por Andalucía TRADE-Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, las importaciones realizadas por Andalucía bajaron también durante los 11 primeros meses del año un 12,7%, hasta los 37.775 millones, y en el mes de noviembre, un 8,2%, hasta los 3.767 millones de euros. La principal protagonista del buen comportamiento del mes de noviembre es la industria aeronáutica andaluza, que protagoniza el mayor capítulo exportador del mes, con 510 millones de euros, y el mayor crecimiento, un 165,9% sobre el mismo mes del año anterior, lo que le permiten alcanzar los 1.908 millones en el acumulado de los 11 meses contabilizados de 2023, con una subida de las ventas del 13,3% sobre el mismo periodo de 2022, lo que sitúa a la industria en volúmenes de negocio exterior superior al año anterior a la pandemia, 2019. Sevilla y Alemania origen y destino líder Estas cifras del sector aeronáutico definen también los puntos de origen y destino que más destacan en el comercio exterior de Andalucía del pasado mes de noviembre, con Sevilla como la provincia que más creció y más exportó en dicho mes, un 51,6% más que en noviembre de 2022, hasta los 1.068 millones de euros, el 30,6% del total andaluz; y, por su parte, Francia y Alemania como los países que más crecieron, con un 59,9% y un 29,9%, respectivamente, situándose en primer lugar por ventas el mercado germano, con 593 millones en noviembre (17% del total) y 445 millones el mercado galo, con el 12,7%. En el ámbito industrial, en noviembre crecieron también los aparatos y material eléctrico, con un ascenso del 10,4% hasta los 166 millones de euros; así como el capítulo de fundición, hierro y acero, que sube un 25,3% hasta los 100 millones de euros. Los incrementos se extendieron igualmente en noviembre a los primeros productos y capítulos agroalimentarios, como el aceite de oliva, que alcanza la cifra récord de 300 millones de euros, gracias a un ascenso del 24,4% respecto a noviembre de 2022. Aun así, los 2.963 millones acumulados por el aceite de oliva en los 11 primeros meses de 2023, suponen una bajada del valor de sus exportaciones del 3,2% sobre el mismo periodo de 2022, debido a la baja cosecha derivada de la sequía. Por su parte, las hortalizas, tercer capítulo en ventas en el mes de noviembre, con 419 millones de euros, crecieron en sus ventas un 4% sobre noviembre de 2022 y también crecen un 4,5% en el acumulado del año, hasta los 3.675 millones de euros. Fuertes avances en mercados europeos Los tres primeros mercados de Andalucía en noviembre fueron europeos, donde registra importantes avances. Lidera las ventas Alemania, con una subida del 29,9% hasta los 593 millones de euros, el 17% del total; a la que siguen Francia, con 445 millones, el 12,7%, que crece un 59,9%; mientras que Portugal es tercero, con 316 millones de euros, el 9%, que registra un incremento del 12,4%. A ellos, se suma Reino Unido, en sexta posición, que suma un aumento del 12,4% hasta los 182 millones de euros (5,2%). De estos ascensos, son responsables principalmente tres provincias, lideradas por Sevilla, que encabeza las exportaciones andaluzas con el 30,6% del total, al alcanzar la cifra récord de 1.068 millones de euros, gracias a un crecimiento del 51,6% sobre el mes de noviembre de 2022, y el mayor superávit, de 362 millones. Destacan también el ascenso de Córdoba, que sube un 15,7% hasta los 273 millones de euros, con 127 millones de superávit, el segundo más alto; mientras que Jaén también registra el mejor mes de noviembre de su historia, con 117 millones de euros, un alza del 8,7% y un superávit de 9,2 millones. Otras dos provincias aportan superávit a las cuentas el mes de noviembre: Almería, con 520 millones en exportaciones, un 5,3% menos que en noviembre de 2022, pero con un saldo positivo de su balanza comercial de 122 millones, el tercero mejor de Andalucía; y Granada, con 135 millones en ventas, misma cantidad que en el anterior mes de noviembre, y un superávit de 2,9 millones de euros. Por su parte, Málaga alcanzó los 243 millones de euros en noviembre, un 4,3% menos interanual; Huelva, 515 millones de euros, un 27,6% menos, y Cádiz registró ventas por valor de 623 millones, un 6,5% por debajo de noviembre de 2022. Granada sumó unas ventas de 135 millones, cifra igual a la alcanzada en el mismo mes del año pasado. Málaga, la que más crece en 2023, Cádiz, líder Respecto al acumulado del año, cinco provincias andaluzas alcanzaron superávit comercial entre enero y noviembre (Sevilla, Almería, Córdoba, Granada y Jaén) y Málaga es la que más crece, un 12,9%, lo que le permite registrar un nuevo récord histórico, de 2.982 millones, el 8,5% del total andaluz, que la sitúa como quinta provincia exportadora, gracias al gran impulso del capítulo de barcos, que multiplica por 25 su factura hasta los 202 millones de euros. Por su parte, Cádiz se mantiene como primera provincia exportadora de la comunidad, con 7.599 millones de euros, el 21,6% del total y una bajada del 20,3%, afectada por los productos energéticos. Igual le ocurre a Huelva, que baja un 19,6%, aunque se sitúa como tercera exportadora, con 6.792 millones, el 19,3% del total. Sevilla es la segunda exportadora en el acumulado del año, con 7.525 millones de euros, el 21,4% del total, pese a un descenso del 4,1% interanual, y la que arroja el mayor superávit comercial de Andalucía, con 1.712 millones de euros. Como cuarta exportadora se sitúa Almería, con unas ventas de 5.060 millones, el 14,4% del total, y el tercer mayor superávit entre las provincias, de 940 millones de euros (-2,2%). Otras tres provincias andaluzas logran superávit en su balanza comercial con el exterior, pese a que sus ventas están muy afectadas por la sequía: Córdoba (6º), con exportaciones por valor de 2.699 millones, el 7,7%, un 3,1% menos, aunque presenta una balanza comercial saneada, con un superávit de 1.142 millones, el segundo mejor; Granada (7º) suma unas ventas de 1.384 millones (3,9%) y un decrecimiento del 3,4%, si bien también registra un saldo comercial positivo de 102 millones; y Jaén (8º) alcanza los 1.199 millones en ventas (3,4% del total), con una bajada del 11,8% respecto a enero-noviembre de 2022, aunque presenta un superávit de 106 millones de euros. Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Andalucía TRADE. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

