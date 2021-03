Las Jornadas Histórico Feministas de la UAL llenarán de argumentos todo marzo

jueves 04 de marzo de 2021 , 15:34h

La sexta edición de esta propuesta, creada y organizada por la Asociación Juvenil y Cultural de Historia ‘Sapere Aude’ de la Universidad de Almería, alcanza su sexta edición manteniendo el objetivo de difundir el “imprescindible” papel de las mujeres en “nuestra historia”, ofreciendo para ello ocho conferencias a través de su novedoso canal de YouTube

Han sido inauguradas, han echado a andar, en concreto este mismo miércoles día 3, y llegan muy dotadas de contenido. Tan es así como que se extenderán hasta el próximo día 25 de este mes de marzo, jueves, habiendo abordado la cuestión desde diferentes perspectivas y sacándose la espinita de haber quedado inconclusas el pasado año. La pandemia mundial apareció justo durante su desarrollo, algo que ha motivado incluso más a los organizadores, los miembros de la Asociación Juvenil y Cultural de Historia ‘Sapere Aude’ de la Universidad de Almería. Es por ello que han preparado el más completo programa, siendo la doctora Lucía Presentación Romero la encargada de darle inicio a través de su conferencia ‘Mujer, religión y mito en la Grecia Antigua: Deméter y Perséfone’. Además, de su mano se puso en funcionamiento el formato y la vía que se han elegido para esquivar la incidencia del coronavirus: on-line, o virtual en diferido en tres ocasiones, a través de YouTube, creándose un nuevo canal en esta red social. ‘Sapere Aude’ ha dado forma de ciclo de conferencias a sus VI Jornadas Histórico Feministas, buque insignia de las actividades de la asociación. De hecho, habrá siete más hasta completar ocho en total, ocupando cuatro semanas a razón de dos en cada una, todas con diferentes enfoques para finalmente obtener una argumentación completa que sostenga el objetivo. Ese no es otro que el de “dar a conocer el imprescindible e incuestionable papel que han desempeñado las mujeres en la Historia, en nuestra historia”, en palabras de Carina Tripiana, vocal de Comunicación de la asociación: “Nuestro objetivo es dar a conocer a toda la provincia –y a través de Youtube, a cualquier persona interesada en atreverse a saber un poco más acerca de la historia de las mujeres–, más allá de la comunidad universitaria, una nueva perspectiva de la Historia, en la que a la mujer le sea otorgado el protagonismo que merece y que durante tanto tiempo le ha sido negado”.Las encargadas de conducir este extenso, enriquecedor y reivindicativo paseo ‘histórico feminista’ son mujeres cuya aportación al conocimiento historiográfico en clave femenina es de gran prestigio. En ese sentido, Tripiana ha sido rotunda: “Recuperan a mujeres olvidadas en el estudio de esta disciplina, divulgando el importante papel que jugaron en el desarrollo de las sociedades antiguas –y no tan antiguas–, así como indicando la necesidad de establecer el género como categoría de análisis en la investigación”.Siempre en horario vespertino, el de las 16.30 horas, se estará en directo o se harán públicos dos vídeos previamente grabados, si bien todas las intervenciones quedarán en el repositorio del canal de YouTube de ‘Sapere Aude’.La siguiente cita se ha fijado este sábado día 6, una conferencia en directo bajo el título ‘El papel de las mujeres en el desarrollo científico’, que será impartida por Teresa Claramunt. Con ella se cerrará la primera de las referidas cuatro semanas que se tiene previsto ocupar con el ciclo, para ya continuar el miércoles día 10 con la charla de Emilia Martos Contreras, quien disertará sobre ‘La publicidad y su retrato de la imagen femenina’. Para finalizar la segunda semana, el sábado día 13, llegará la primera en diferido, pronunciada por Isabel Parra y titulada ‘Catastro de Ensenada en Setenil: una aproximación a la ubicación social de la mujer’. También se ha grabado previamente la primera conferencia de la tercera semana, con estreno el miércoles 17, esta vez de Sofía Rodríguez con ‘La guerra civil de las mujeres. Antifascistas y reaccionarias cara a cara’.La vuelta al directo on-line será el sábado 20, con la participación de Celia Ramiro, que hablará sobre ‘Pintoras prerrafaelitas: más allá de la Pre Raphaelite Brotherhood’. La cuarta y última semana de las Jornadas Histórico Feministas, que cambiará esa secuencia de miércoles-sábado para pasar a lunes-jueves, se iniciará con una nueva participación de Emilia Martos, dando cierta continuidad a su primera conferencia. No en vano, el día 22 y en diferido, por tercera y última vez en el ciclo, va a abordar ‘La conquista femenina del espacio periodístico: breve recorrido histórico’.Finalmente, se ha diseñado la clausura a todo un mes de actividad con una última conferencia que enlazará esta edición con la del año pasado. Trinidad Escoriza analizará el jueves día 25 la ‘División sexual del trabajo y ‘arte rupestre levantino’, algo que se tenía programado en 2020 y que podrá recuperarse en este 2021. Habrán quedado así atrás ocho citas con la historia que la Asociación Juvenil y Cultural de Historia ‘Sapere Aude’ de la Universidad de Almería abre a toda la ciudadanía en general y que quedarán como ‘fondo audiovisual’ para su utilización cuando sea necesaria, todo siendo un proyecto desarrollado y coordinado íntegramente por los miembros de dicha asociación.Las Jornadas han tenido como fecha de referencia una tan de referencia como el 8M, haciéndose conmemorativas en lo referente a la puesta en valor de las mujeres. Asimismo, con el objetivo de salir de “los muros del aula y de demostrar así que la Historia trasciende a los libros que la narran”, se han escogido como lugares de celebración espacios del centro de la ciudad, para acercar su estudio a toda la ciudadanía almeriense. Así, han sido sede el Museo de Almería, la Cafetería Ada’s y la Asociación Cultural La Oficina. Con ese formato presencial, el año pasado fueron inauguradas en la Universidad de Almería, de la mano de Eva María Díaz, directora de la Unidad de Igualdad de Género del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL, “una institución que apoya y promueve las iniciativas que cultivan y practican la Igualdad en nuestra universidad”. La llegada de la COVID–19 obligó a aplazar temporalmente las dos conferencias restantes, siendo la última la de Trinidad Escoriza. Sí se pudo realizar en 2020 la de Gloria Román, gracias a la colaboración de la Asociación Cultural La Oficina, ya que se adaptó al formato en línea y así se pudo disfrutar de ‘Resistir frente al hambre: estraperlistas, matuteras y hurtadoras de posguerra’.