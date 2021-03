Economía Primera muerte por accidente laboral en Almería del año 2021 jueves 04 de marzo de 2021 , 15:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



UGT y CCOO, encabezados por sus Secretarios Generales Carmen Vidal y Antonio Valdivieso respectivamente, se han concentrado en el día de hoy para guardar un minuto de silencio por la primera muerte en accidente laboral del 2021, sin que nuevamente haya trascendido información alguna de las Administraciones competentes provinciales.



El accidente ocurrió el día 2 de marzo a las 15:50 horas en un huerto solar en la A-92, en las inmediaciones del cruce de Turrillas, donde un trabajador de 30 años falleció al caerle encima una carga 150 kg de ángulos de hierro que trasportaba.



CCOO y UGT han recordado que este año ya llevamos 55 accidentes laborales mortales nivel nacional, 10 en Andalucía y 1 en Almería, y que el año 2020 se ha cerrado con 13 fallecimientos de personas por el hecho de ir a trabajar en Almería y 708 en España.



Desde ambos sindicatos se ha exigido un Plan de choque contra la siniestralidad laboral para combatir esta situación laboral insoportable, ya que la salud y seguridad en el trabajo se están dejando en un segundo plano en las empresas que lo ven como un coste y no como una inversión.



UGT y CCOO han instado al Gobierno a iniciar las negociaciones para una nueva estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incida en el abordaje de las situaciones derivadas del mercado laboral emergido a partir de la reforma laboral, donde confluyen la temporalidad, la precariedad y la falta de formación como causas directas de riesgos que derivan en accidentes graves o mortales. Han recordado asimismo que es obligación de las empresas la formación inicial del puesto de trabajo así como sus riesgos, por lo que “de nada sirve una ley si no se articulan los mecanismos de control, y sanción ejemplares hacia las empresas incumplidoras de la misma”.



Los sindicatos indican que es imprescindible abrir la Mesa de Dialogo Social para solucionar esta lacra y para ello es importantísimo la dotación de mayores recursos y herramientas a la Autoridad Laboral para asegurar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que ya lleva 25 años en vigor y sin que a a pesar de la siniestralidad que viene aconteciendo, no se ha hecho ninguna reforma que la adecue a la realidad del mercado laboral actual. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.