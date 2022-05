Capital Las líneas L2, L3, L4 y L18 estrenan parada 21-Materno Infantil martes 10 de mayo de 2022 , 14:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las cuatro líneas, que suman más de un millón y medio de usuarios al año, mantendrán también la parada junto a la cafetería del complejo hospitalario a las espaldas de la actual entrada al centro sanitario Las líneas L2, L3, L4 y L18 del servicio de transporte público urbano, que gestiona la empresa Alsa-Surbus, han estrenado hoy martes parada en el nuevo acceso principal al Hospital Torrecárdenas (parada 21-Materno Infantil) con el objetivo de acercar a los usuarios a la entrada más habitual al centro sanitario. Está no sólo frente a Urgencias, sino junto al paso de peatones que conecta con el nuevo acceso tanto al Materno Infantil como al hospital general. La nueva parada se suma a la que siempre ha habido en Torrecárdenas (junto a la cafetería y la que era antes del Materno Infantil la entrada principal al edificio hospitalario). Una parada que no se suprime, sino que complementa a la nueva. Las cuatro líneas que confluyen en el Hospital Torrecárdenas (donde también pueden tomarse autobuses del Consorcio de Transporte Metropolitano y cuya parada funciona como intercambiador) son la L2 (Centro-Hospital Torrecárdenas), la L3 (Torrecárdenas-Nueva Almería), la L4 (Torrecárdenas-La Goleta-Universidad) y la L18 (Torrecárdenas-Costacabana). Cuatro líneas que sólo el año pasado sumaron más de un millón y medio de viajeros, según datos de la empresa. Más de un millón y medio de viajeros Alsa-Surbus tiene contabilizados, 506.319 usuarios en la L2; un total de 139.172 viajeros en la L3, poco más de 36.350 viajeros corresponden a la L4; y un total de 976.299 viajeros a la L18. Todo, cifras correspondientes al ejercicio 2021, apuntan desde el área de Seguridad y Movilidad, que dirige la concejala María del Mar García Lorca. Son, en total, 1.658.147 los viajeros que utilizaron a lo largo del año pasado alguna de las cuatro líneas que conectan los barrios con Torrecárdenas. Un área que da respuesta con esta parada (en la que está prevista la próxima colocación de una marquesina) a la demanda de los viajeros que utilizan el transporte público urbano para llegar hasta el Hospital Torrecárdenas y que, en los últimos tiempos, han visto cómo se modificaba e acceso al centro hospitalario. Una demanda que, desde hoy, queda resuelta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

