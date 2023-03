Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Las obras del nuevo Parque de La Goleta comienzan el lunes domingo 26 de marzo de 2023 , 18:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los trabajos de la que será primera fase de esta actuación, con un plazo de siete meses, se han adjudicado esta semana a la mercantil ‘Jarquíl Andalucía, S.A.’, por un importe total de 1,8 millones de euros La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha anunciado la puesta de la primera piedra, y con ella el inicio de los trabajos del nuevo Parque de La Goleta, “para la próxima semana”, una vez se han adjudicado, a la empresa ‘Jarquil Andalucía’, S.A.’, por un importe total de 1.846.200,55 euros las obras de lo que será la primera fase de este proyecto. El plazo de ejecución previsto es de siete meses. El nuevo espacio derivado de la ejecución de estas obras está llamado a ser un referente en accesibilidad, deporte, gerontogimnasia y juegos infantiles, multiplicando por siete su superficie de estancia, juego y disfrute. En una posterior segunda fase, de acuerdo al proyecto aprobado, se afrontará el vallado perimetral de todo el parque, además de la instalación de elementos deportivos y biosaludables. La inversión prevista en esta segunda fase es de unos 700.000 euros. La propuesta de adjudicación del contrato, elevada el pasado lunes a la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se aprobaba después de excluir del procedimiento al licitador que, inicialmente, presentó la mejor oferta (Construcciones Glesa) “al no haber cumplimentado adecuadamente el requerimiento que le fue formulado. En consecuencia, y habiéndose interesado y presentado oferta hasta nueve empresas durante el periodo de licitación, el procedimiento lleva a formular la propuesta de adjudicación a la segunda mejor oferta, en este caso la presentada por Jarquil”, ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella. El desarrollo de las obras de la primera fase de este proyecto reubicará los juegos infantiles, adaptados a niños con movilidad reducida y se modificarán los recorridos peatonales para ampliar toda la zona recreativa y de juegos. Todo ello manteniendo los árboles, multiplicando las zonas verdes, que bajarán a cota cero, aprovechando a su vez la actuación para resolver los accesos desde las calles circundantes. Un nuevo espacio destinado a disfrutar de la naturaleza, el encuentro y el deporte, llamado a convertirse en un elemento transformador en esta parte de la ciudad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.