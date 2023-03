Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Piden tres años de prisión por atropellar a un peatón en Níjar y fugarse

domingo 26 de marzo de 2023 , 18:41h

Un conductor que atropelló y mató a un hombre de 57 años en Níjar (Almería) enfrenta una pena de tres años de prisión según la solicitud de la Fiscalía. El hombre transitaba junto al arcén de la carretera cuando fue atropellado por el todoterreno del acusado, quien se dio a la fuga sin detenerse a pesar de haberse "percatado" del siniestro. Horas después, el conductor fue detenido por la Guardia Civil gracias a los restos que dejó su vehículo en la vía, el cual fue encontrado estacionado en un lugar distinto a su domicilio.

El Ministerio Público acusa al conductor de haber cometido un delito de abandono del lugar del accidente y otro de homicidio por imprudencia, aunque lo considera como "menos grave". La petición es una multa de 16 meses con una cuota diaria de 12 euros y la suspensión del permiso de conducir durante otros 16 meses. Según el informe provisional, el acusado atropelló a un peatón que caminaba "junto a la línea marginal de la vía, en el mismo sentido de la circulación del turismo" mientras conducía en la madrugada del 9 de septiembre de 2020 por la AL-3111.

El fiscal argumenta que el conductor no se dio cuenta de su presencia y no realizó ninguna maniobra evasiva debido a una distracción grave por cansancio y somnolencia. Esto llevó al conductor a no prestar atención a las señales y circunstancias del tráfico, incluyendo una señal vertical limitadora de velocidad a 50 kilómetros por hora y otra de advertencia de peligro por curva peligrosa hacia la izquierda en un tramo recto sin arcén practicable.

El texto indica que el acusado se dio cuenta del atropello, pero en lugar de detenerse, decidió abandonar la escena del accidente de manera voluntaria e inmediata para evitar cualquier implicación o responsabilidad. Después, se dirigió a su casa y estacionó el vehículo en un garaje en Campohermoso. Cuando fue detenido por la Guardia Civil a las 17:30 horas, no mostró signos de embriaguez durante la prueba de alcoholemia.

Aparte de la condena a prisión por abandonar el lugar del accidente y la multa por homicidio imprudente, el Ministerio Público solicita una compensación de casi 94.000 euros para la esposa del fallecido, así como 83.500 y 52.200 euros para sus hijas de 15 y 28 años respectivamente.