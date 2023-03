Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Autocomplacencia larga y memoria corta Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por domingo 26 de marzo de 2023 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La autocomplacencia es siempre el primer escalón que pisan los políticos antes de comenzar a despeñarse, pero no solo sucede cuando se está en el gobierno, también ocurre con quienes están en la oposición, lo que en su caso es garantía de permanecer en ella durante mucho tiempo. El problema es que los políticos tienen la memoria corta y la autocomplacencia larga, porque de otro modo no se explicaría el desparpajo del PSOE de Almería —de toda Andalucía, pero centrémonos en ésta que es la más próxima— cuando pretenden protagonizar la protesta de la autodenominada Marea Blanca contra la política sanitaria del gobierno que preside Juanma Moreno. No entraremos a valorar las intenciones de los demás, pero resulta muy curioso que estas movilizaciones comiencen justo dos meses antes de las elecciones municipales, como si no fuera lo mismo que hace un mes, o dos, o seis, o diez. La única diferencia es la proximidad de la cita electoral y no la orden publicada en el BOJA sobre el precio de las consultas de Atención Primaria en caso de derivación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). No debería ser el motivo, como ahora veremos. El primer dato incontestable es que en Almería hay, a día de hoy, más de 2.000 nuevos profesionales sanitarios que cuando Susana Díaz era presidenta de Andalucía. Digo que es incontestable porque así figura en los datos oficiales de la propia Junta de Andalucía, y no ha sido rebatido absolutamente por nadie. No vamos a seguir con más datos de inversión en sanidad en Almería, porque podríamos referirnos al Hospital Materno-Infantil, tantas veces prometido, tantas veces presupuestado, y tantas veces olvidado… hasta que llegó el PP al gobierno, o podríamos hablar del Hospital de Roquetas, tantas veces prometido, tantas veces presupuestado, y tantas veces olvidado… hasta que el PP llegó al gobierno. Y sí, claro que hay problemas en la sanidad, todos los vivimos, tanto ahora como antes. Es por eso que la falta de memoria del PSOE en este asunto es realmente asombrosa, porque yo sí recuerdo el contrato que publicamos en noticiasdealmeria.com de un médico del Hospital de Poniente ¡por una hora al mes durante un año! ¡un contrato de 12 horas en un año! Eso sí, mientras María Jesús Montero, consejera de Sanidad entonces, lo negaba en sede parlamentaria. Al PSOE se le olvidan los análisis de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en los que se reflejaba el enorme volumen de dinero transferido a las clínicas privadas, y ellos lo defendían como "colaboración público-privada" o "conciertos sanitarios". Estos contratos se comían el presupuesto del SAS, pero los socialistas lo defendían a capa y espada... hasta ahora. Tanto lo defendía, que los tribunales tuvieron que poner las cosas en su sitio por los más que cuestionados contratos con ciertas clínicas privadas, hechos de modo absolutamente irregular y con costes abusivos para las arcas públicas. ¿Eso... olvidado, verdad? La pregunta es por qué es aceptable concertar la atención especializada, y no la primaria. ¿Qué diferencia hay de filosofía? Ahora, por primera vez, la Junta de Andalucía pone por delante su tarifa de precios, y quien quiera concertar ya sabe lo que la administración andaluza está dispuesta a pagar. Sin trampa ni cartón. Transparencia. Se podría criticar que el PP hace conciertos con clínicas privadas, pero la diferencia con el PSOE es que el actual gobierno, en Almería al menos, construye hospitales y centros de salud, y además aumenta el personal, con lo cual no está destruyendo la sanidad pública en beneficio de la privada ni mucho menos. Pero dicho esto, es cierto que la sanidad pública necesita reajustes, y les voy a poner un ejemplo en primera persona. Necesitaba una revisión oftalmológica —qué les voy a contar de las malditas pantallas— y pedí cita, pero como me ofrecían la posibilidad de hacer la consulta presencial o telefónica, decidí lo segundo porque pensé que así dejaba hueco para quien la necesitara en persona, y yo me evitaba trasladarme y esperar. Mi sorpresa vino cuando tras llamarme y contarle a la médico, me indicó que pasara dos días después por el centro de salud a recoger el volante para ir a la Bola Azul (donde por cierto, no había nadie en cola). ¿No se puede tramitar ese proceso de modo instantáneo por intranet? Pues parece que no ¡Absurdo! No puede ser que haya centros de salud en los que solo esté el médico o el sanitario, y nada más. ¿Y si hay una situación crítica? Por eso comenzaba diciendo que tener la memoria corta obliga a los demás a recordar y contarlo, pero con la autocomplacencia pasa lo mismo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria"