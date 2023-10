Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Las personas con discapacidad visual ya lo tienen más fácil en las farmacias de Almería viernes 06 de octubre de 2023 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa de Almería, junto a la presidenta del Colegio, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, el vicepresidente de Diputación y el subdirector de la ONCE, asisten a la presentación Con el objetivo de conseguir que las oficinas de farmacia de la ciudad y provincia sean un espacio aún más accesible para toda la población, en especial para las personas con problemas de visión, el Colegio de Farmacéuticos ha presentado hoy una tecnología que permitirá a las personas con discapacidad visual localizar farmacias a través de un código QR con colores instalado en las fachadas y conectado con la APP Navilens. Y lo ha hecho con una demostración frente a la farmacia Zapata Romacho, en la calle Lopan, 13 del barrio de Los Ángeles, realizada por un usuario, que es invidente, y arropada por las instituciones almerienses. De esta manera, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Almería, Gema Martínez Soler, ha estado acompañada por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la delegada del Gobierno Andaluz en Almería, Aránzazu Martín, el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, y el subdirector provincial de la ONCE en Almería, Luis Muñiz. La alcaldesa de Almería ha dado las gracias al Colegio de Farmacéuticos “por su compromiso con la ciudad, como se ha demostrado en las diferentes campañas en las que hemos colaborado. Es responsabilidad de todos conseguir la accesibilidad universal a todos los recursos de cualquier persona”. En esta línea, María del Mar Vázquez ha explicado que “el Ayuntamiento puso una APP similar en las paradas de autobuses que está funcionando muy bien, y en este caso se dará facilidad a los más de 1.000 afiliados a la ONCE en Almería y a los que vengan de otras provincias para que sepan dónde hay una farmacia cercana. Será una nueva medida para sentirse arropados por estos establecimientos de proximidad fundamentales para la ciudad como son las farmacias”. A su lado, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Gema Martínez Soler, ha explicado que “somos la tercera provincia andaluza que lo incorpora, tras Córdoba y Huelva, se enmarca dentro de nuestro proyecto ‘Oficinas de farmacia accesibles, digitales y cercanas’ y es pionero en Europa. Consiste en un QR que se ubica en las fachadas de las farmacias y a través de una aplicación podrán ubicarse y encontrar establecimientos de farmacia y con vía audio, tener información de las mismas, con horarios y guardias. Las farmacias serán más accesibles y con ello facilitarán que las personas con problemas visuales graves o ciegas tengan una mayor accesibilidad”. Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta, Aránzazu Martín, ha confesado que “estoy encantada de que esta primera oficina de farmacia accesible, digital y cercana la instaléis aquí en mi barrio, Los Ángeles, para que todos mis vecinos puedan disfrutar de ella”. Así mismo, Aránzazu Martín ha añadido que “en la Junta de Andalucía no podemos hacer otra cosa que apoyar este tipo de iniciativas que suponen un avance en materia de inclusión social, y que permitirá a las personas con problemas de visión avanzar en un desarrollo personal más independiente. Me gustaría agradecer al Colegio de Farmacéuticos esta iniciativa que se va a llevar a cabo en toda Andalucía, y que nos sirve para ayudar a quien más nos necesita. Por eso les muestro la mano tendida del Gobierno andaluz para seguir contando con nosotros en actividades que hacen más plena nuestra sociedad”. El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha mostrado, en la presentación, su apoyo y compromiso con las personas con problemas visuales: "Para la Institución Provincial es un orgullo colaborar con este tipo de proyectos que hacen accesibles estos espacios esenciales y mejoramos la calidad de vida de todos los almerienses, independientemente de donde residan". Además, Ángel Escobar ha resaltado la estrecha colaboración que la Diputación mantiene con el Colegio de Farmacéuticos y que "se ve plasmado en todos estos proyectos pensados para mejorar un servicio esencial que contribuye a fijar la población en los pequeños municipios. Una farmacia hace que un pueblo sea un lugar ideal para vivir". Por último, Luis Muñiz Fernández valora el apoyo institucional a las personas con discapacidad visual: “sin su colaboración es más complicado llevar a cabo los proyectos que tenemos en marcha desde la ONCE”. Además, ha recordado que "Almería es una provincia importante en turismo, y además de los mil afiliados pueden venir muchas más personas que puedan tener esa necesidad de acceder a una farmacia". Por último, ha afirmado que "necesitamos hacer uso de las nuevas tecnologías y que la sociedad conozca las distintas posibilidades para garantizar esa accesibilidad. Y los códigos Navilens es una maravillosa forma de representar esa herramienta y que una persona que no ve pueda saber dónde estar ubicada una farmacia, horarios y datos de contacto". Las personas invidentes presentan dificultades para utilizar la señalética tradicional, y con el QR de colores en la puerta de las farmacias y la tecnología aplicada al móvil de la APP Navilens tendrán disponible información actualizada de las farmacias, como se ha comprobado en la demostración realizada hoy en Almería.

