Las salas de estudio 24/7 de la Biblioteca Central viernes 19 de mayo de 2023 , 19:44h El Área de Cultura y Educación da respuesta a las demandas de los estudiantes universitarios y de PEvAU y habilita este servicio, incluido los festivos

Se aproxima el fin de curso y, con él, la necesidad de plasmar en los exámenes todos los conocimientos adquiridos durante el curso. Por ello, el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, va a dar respuesta a las demandas de los estudiantes universitarios y de PEvAU, y abrirá las salas de estudio 24/7 de la Biblioteca Central José María Artero las 24 horas del día, incluido festivos, del 22 de mayo al 13 de julio, ambos inclusive. El concejal responsable del Área de Cultura y Educación, Diego Cruz, explica que "se trata de un refuerzo especial para dar respuesta a los picos de afluencia y demanda propios de las semanas de exámenes y se programan en función del calendario académico, al igual que se hace en otras bibliotecas y que pronto esperemos que puedan verse ampliadas", recuerda. El calendario de exámenes de la Universidad de Almería de grados es para los exámenes ordinarios del 1 al 12 de junio y para los exámenes extraordinarios del 20 de junio al 1 de julio. Por otro lado, la convocatoria ordinaria de la PEvAU es para los días 13, 14 y 15 de junio y la convocatoria extraordinaria es para los días 11, 12 y 13 de julio.

