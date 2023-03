Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Las toneladas de CO2 que reducirá el Ayuntamiento de Almería te sorprenderá martes 21 de marzo de 2023 , 18:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería usará renovables y luces LED para reducir en 4.000 las toneladas al año de CO2 El Ayuntamiento de Almería tiene previsto efectuar inversiones por valor de ocho millones de euros para mejorar la eficiencia y el ahorro energético de las instalaciones municipales, de forma que prevé una treintena de actuaciones basadas fundamentalmente en la implementación de sistemas de energía renovable y aplicación de luces LED con lo que reducirá sus emisiones de dióxido de carbono en 4.000 toneladas anuales, según sus cálculos. Así lo ha trasladado el Consistorio en una nota en la que señala las medidas, iniciativas y proyectos puestos en marcha con este fin desde 2019 a través de un plan que se extenderá hasta 2026. Así, han incidido en el cambio de iluminación realizado en los centros deportivos municipales donde se han aplicado además instalaciones termo solares e instalaciones fotovoltaicas. También se prevén medidas de ahorro y eficiencia energética en instalaciones culturales, como el Auditorio Maestro Padilla, donde está pendiente de ejecución, y el Teatro Apolo, donde se ha renovado su iluminación. Entre los proyectos por llegar, la concejal de Sostenibilidad Ambienta, Margarita Cobos, ha apuntado "la rehabilitación integral, con fondos europeos Pirep, del Museo de Arte de Almería 'Espacio 2' y de Alcaldía, además de cambios progresivos a iluminación LED que se seguirán llevando a cabo en las dependencias municipales, así como los ajustes, que ya se vienen aplicando, en los umbrales de temperatura de los sistemas de climatización". Ha recordado también, entre las actuaciones a ejecutar, el proyecto de remodelación y mejora de las instalaciones de alumbrado público con tecnología LED de zonas marítimas, en este caso, "el Paseo Marítimo de Poniente, Paseo Marítimo de Levante, Paseo Marítimo de Retamar y Costacabana, Barriada de Cabo de Gata, La Fabriquilla y Almadraba de Monteleva". Según ha precisado la edil, se van a reemplazar 2.100 luminarias en toda esta zona que "se sumarán a las más de 11.000 luminarias que se han sustituido en esta corporación, actuando en todos los barrios y en varias zonas de forma integral, caso del casco histórico". Al conjunto de estas actuaciones ha sumado la instalación de cubiertas fotovoltaicas en los edificios de la Policía Local --actualmente en proceso de adjudicación--, Interalmería TV y el tanatorio municipal, para acercarse a su autosostenibilidad energética". Según Cobos, se trata de "unas actuaciones muy ambiciosas que encaminan a la ciudad de Almería hacia un futuro más eficiente, sostenible y respetuoso con la salud y el medio ambiente" por una ciudad "que aproveche al máximo las posibilidades de auto-abastecimiento energético y que avance hacia la descarbonización". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

