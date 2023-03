Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Las traiciones de Yolanda Díaz Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por sábado 25 de marzo de 2023 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha protagonizado una semana de traición a Podemos, el partido que la aupó al poder y al que ahora pretende relegar a un papel secundario en la izquierda. Según fuentes cercanas a la formación morada, Díaz ha maniobrado por detrás para arrinconar a Podemos y presentarse como la líder de un nuevo espacio político que aglutine a los sectores más moderados del progresismo. La estrategia de Díaz se ha evidenciado en varios episodios que han tensado la relación con Podemos y con su exlíder, Pablo Iglesias. El primero fue el anuncio de su candidatura a las primarias de Unidas Podemos para las próximas elecciones generales, sin contar con el aval de la dirección del partido ni con el beneplácito de Iglesias. La ministra se presentó como la única opción posible para encabezar la lista de la coalición, sin dar opción a otras candidaturas ni a un debate interno. El segundo episodio fue el desmarque de Díaz respecto a la moción de censura presentada por Vox contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La vicepresidenta tercera se negó a apoyar la iniciativa impulsada por Podemos e Izquierda Unida, y optó por abstenerse junto con el PSOE y Más Madrid. Díaz argumentó que no quería darle protagonismo a Vox ni entrar en su juego, pero lo cierto es que dejó en evidencia la falta de unidad y coherencia de Unidas Podemos. El tercer episodio fue la filtración a los medios de comunicación de una supuesta reunión secreta entre Díaz y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que habrían pactado una reforma fiscal progresiva y una subida del salario mínimo interprofesional. Según las fuentes consultadas por Libertad Digital , se trata de una operación de marketing político de Díaz para presentarse como la garante del cumplimiento del acuerdo de coalición y como la interlocutora válida ante el PSOE, marginando así al resto de ministros y dirigentes de Podemos. Estos episodios han provocado un profundo malestar en Podemos, que ve cómo Díaz les traiciona y les utiliza para sus propios intereses. Algunas voces críticas dentro del partido han acusado a la ministra de ser desleal, oportunista y egocéntrica. Una exeurodiputada de Podemos, Lola Sánchez Caldentey, ha sido especialmente dura con Díaz en las redes sociales: "Ahora van a saber lo que es ser desleal, panda de chupópteros" . Ante esta situación, Podemos se enfrenta a un dilema: seguir apoyando a Díaz como su candidata a las generales o buscar una alternativa que defienda mejor los intereses y el proyecto del partido. De momento, parece que prevalece la primera opción, ya que nadie se atreve a cuestionar abiertamente a la vicepresidenta tercera ni a plantear una candidatura alternativa. Sin embargo, algunos sectores del partido no descartan que pueda haber sorpresas en las primarias o que se produzca una ruptura antes o después de las elecciones. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Lola Benavides Delegada en Sevilla de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 50 artículos lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)