Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Proyecto Hombre cumple 20 años en Almería sábado 25 de marzo de 2023 , 17:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez traslada su gratitud, la del Ayuntamiento y la de toda la ciudad a quienes durante dos décadas llevan “abrazando a almerienses que necesitan ayuda para recomponer sus vidas” La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha reiterado el apoyo institucional del Ayuntamiento de Almería a la labor que la Asociación Alba – Proyecto Hombre desarrolla en la provincia de Almería, a través de acciones de prevención, sensibilización y tratamiento integral a personas con adicciones. Así lo ha trasladado en la apertura del emotivo acto de celebración de su XX aniversario, conmemorado en el Teatro Apolo, al que ha asistido acompañada de la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, del concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, en su caso sobre el escenario acompañado de Chipo Martínez, cerrando esta gala, y la asistencia también de concejales de la Corporación, representantes de la Diputación y la Junta de Andalucía en Almería. “Son ya veinte años acogiendo y abrazando a almerienses que necesitan ayuda para recomponer sus vidas”, ha agradecido Vázquez. “Almerienses rotos por mil razones, que necesitan ayuda para volver a ser lo que fueron. Dos décadas de trabajo, compromiso y coraje en las que esta asociación ha atendido a más de 3.000 personas. Aquello que parecía un sueño en sus inicios, ahora es algo real y posible”, ha felicitado. En su intervención ha recordado la alcaldesa que gracias a Proyecto Hombre “se ha mejorado en la atención integral de los usuarios, cuidando y acompañado a las personas de todas las edades víctimas de una adicción”, agradeciendo también que esa atención se traslade “al entorno familiar de los afectados. Considero especialmente importante, en esa atención, ayudar, aconsejar, comprender y escuchar”, ha subrayado Vázquez Ha recordado de manera especial también la alcaldesa la labor prestada a los jóvenes, en su caso “por haber estado cerca de más de 13.000 jóvenes almerienses que estaban en riesgo de acabar cayendo en alguno de los muchos tipos de adicción que existen”, advirtiendo que “una de las claves en la lucha contra las drogas, y vosotros lo estáis demostrando, es la prevención, especialmente entre los colectivos de riesgo por motivos socioeconómicos o de edad”. Implicación y compromiso En este contexto ha insistido en la impagable labor que realiza Proyecto Hombre, reconociendo en su trayectoria “haber ampliado la base de la implicación y el compromiso de la sociedad, de las administraciones y de las instituciones en la lucha contra las adicciones”. Una labor que, en nombre de toda la ciudad de Almería, la alcaldesa ha querido significar en la persona de la actual directora y presidenta de Proyecto Hombre Almería, Ana Mazón, y en el esfuerzo de muchas personas: profesionales, terapeutas, administrativos, familiares y sobre todo, a los voluntarios. “Hacéis posible que muchas personas vuelvan a tener una nueva oportunidad de seguir creciendo y que muchas familias almerienses miren al futuro con un poco menos de incertidumbre y soledad”, reconocía la alcaldesa, incidiendo en una labor que a nivel social demuestra “que todos somos vulnerables a este problema y que no hay objetivo imposible si le ponemos corazón y empeño. Corazón para cuidar sin juzgar y empeño para perseverar en el intento de volver a la normalidad de la vida. Gracias por ayudar a miles de almerienses a tomar la mejor decisión posible. Y esa decisión es vivir”. La presidenta de Proyecto Hombre, Ana Mazón, ha expresado su agradecimiento hacia todas las personas que en este tiempo han ayudado y colaborado en este proyecto. “Creo que es un buen momento para reflexionar, recordar y agradecer. Muy conscientes de que hasta aquí no hemos llegado solos. Hoy abrimos esta ventana a la sociedad almeriense, a la que recordamos que de las adicciones se sale”. En este vigésimo aniversario, Proyecto Hombre ha querido rendir homenaje a colaboradores, profesionales, voluntarios, familiares...y de forma particular a Marina Cano, precursora de esta asociación en Almería y “eterna” voluntaria y a Mercedes Vico, por su implicación con este colectivo y al frente de la Asociación Alba, que presta soporte jurídico a Proyecto Hombre. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

