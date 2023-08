Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Lenin habría fusilado a Sumar Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por sábado 26 de agosto de 2023 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pasado 23 de julio se celebraron las elecciones generales en España, y una de las opciones que se presentaron fue la coalición Sumar, liderada por la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Sumar se define como una fuerza política de izquierda, feminista, ecologista y plurinacional, que busca construir un proyecto común desde la diversidad de los pueblos y las naciones que conforman el Estado español. De hecho acaban de registrar su grupo parlamentario como "grupo plurinacional"... aunque la guerra interna sigue con los podemistas. Sin embargo, esta propuesta política choca frontalmente con los principios del comunismo, la ideología que supuestamente inspira a Sumar y a sus socios, como el Partido Comunista de España (PCE) o Izquierda Unida (IU). El comunismo, tal como lo concibieron Marx y Engels, y tal como lo aplicaron Lenin y Stalin, es una doctrina internacionalista, que niega la existencia de las naciones y las considera una forma de opresión burguesa. La única patria de un proletario es su clase social, y su único objetivo es la revolución mundial. Marx escribió en el Manifiesto Comunista: “Los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen. Pero, como el proletariado debe conquistar primero el Poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ningún modo en el sentido burgués de la palabra” . Es decir, Marx defendía que la nación era una etapa transitoria hacia el comunismo, y que una vez alcanzado este, las naciones desaparecerían. Lenin, por su parte, fue aún más radical en su rechazo al nacionalismo. En su obra El derecho de las naciones a la autodeterminación , Lenin afirmó que “el nacionalismo es una ideología reaccionaria que sirve para dividir a los trabajadores y para justificar la dominación imperialista”. Lenin defendió el derecho de los pueblos oprimidos a separarse de sus opresores, pero solo como una medida táctica para debilitar al imperialismo y para facilitar la unión de los proletarios de todos los países. Lenin nunca aceptó la existencia de naciones distintas dentro de la Unión Soviética, y reprimió con dureza cualquier intento de secesión o autonomía. Por lo tanto, si Lenin viviera hoy en día, habría fusilado a Sumar y a sus aliados por traidores al comunismo y al internacionalismo proletario. Sumar y otras tantas formaciones son inventos de los comunistas para sobrevivir en momentos hostiles, adaptándose a las demandas nacionalistas de ciertos sectores sociales. Sumar no representa al verdadero comunismo, sino a una versión edulcorada y oportunista del mismo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Noticias de Almería Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 105 artículos aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes