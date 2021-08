Capital Licencia a la UD Almería para la primera fase de la reforma del Estadio de los Juegos jueves 19 de agosto de 2021 , 15:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ha aprobado también la compra de un inmueble de la calle Hércules incluido en el procedimiento de expropiación iniciado en este ámbito



El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy el proyecto básico de reforma y modernización del Estadio de los Juegos Mediterráneos, presentado por la Unión Deportiva Almería, otorgando a su vez con ello la licencia que permitirá las obras de la primera fase previstas sobre este espacio, que incluyen un cerramiento envolvente y ligero y la construcción de un edificio de planta baja, con 186,93 metros cuadrados construidos, para tienda y taquilla.



La concesión de licencia de obras sigue a la adjudicación de la concesión por 25 años del uso privativo del Estadio de los Juegos Mediterráneos a la U.D. Almería, S.A.D., y a la firma, el pasado 9 de agosto, del contrato de concesión en el que intervinieron el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el director general y consejero delegado de la Unión Deportiva Almería, Mohamed El Assy, en un acto que se celebraba precisamente en las instalaciones del Estadio



La propuesta de acuerdo adoptada en el seno de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo incluye el pago a las arcas municipales, en concepto de tasas e impuestos, de algo más de 200.000 euros, como parte proporcional del presupuesto de ejecución material de unos trabajos que, en su primera fase, estiman una inversión de 3.993.946,59 euros.



Las obras de esta primera fase, para la que la U.D. Almería había solicitado licencia de obras, comprende las reformas interiores en el estadio y la envolvente de la fachada, lo cual va a suponer el cambio estético más importante. Ya en una segunda fase se ejecutará de acuerdo al proyecto básico la eliminación de la pista de atletismo, bajando el terreno de juego 5,5 metros y ampliando de esta manera el aforo del campo al prolongar las gradas hasta el nuevo nivel del terreno de juego. Aplicando gastos generales, beneficio industrial e IVA, el presupuesto de contrata para ambas fases asciende a más de 18 millones de euros.

Adquisición vivienda calle Hércules

La Comisión Ejecutiva ha aprobado también la adquisición, mediante procedimiento negociado, de la finca situada en la calle Hércules, número 25, por importe total de 60.000 euros. La compraventa de este inmueble, con un superficie catastral de 91 metros cuadrados, permite al Ayuntamiento seguir avanzando en el proceso de adquisición de los bienes necesarios en la manzana de las calles Hércules, Viña y Almanzor, pertenecientes al ámbito del PDEI-CEN-7/160, promovido por la Gerencia de Urbanismo



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha felicitado este acuerdo de compra que se suma así a la adquisición de otras cinco viviendas, ya de propiedad municipal en este ámbito sobre el que, ha recordado, se ha iniciado el anunciado expediente de expropiación del resto de viviendas, “con el objetivo de seguir mejorando desde el punto de vista urbanístico esta zona de la ciudad”.



Expediente que precisamente con su publicación el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia se encuentra sometido a exposición pública por espacio de un mes y que, afecta al resto de inmuebles objeto de expropiación, mediante tasación conjunta, en su caso otras diez viviendas unifamiliares además de otras seis propiedades plurifamiliares y un local comercial que forman parte del edificio que se encuentra en la esquina de la calle Hércules con la calle Almanzor. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.