Opinión

Limpieza

Margarita Cobos

lunes 27 de junio de 2022 , 09:53h

La limpieza es un tema recurrente en las conversaciones de ciudad. Y lo es porque nos afecta a todos. Precisamente por ello, todos debemos implicarnos en su mejora, cada uno desde su responsabilidad.

Porque mantener Almería limpia es una tarea común es por lo que en el Ayuntamiento de Almería acabamos de aprobar en Pleno la modificación de la Ordenanza de limpieza de espacios públicos y recogida de residuos sólidos urbanos para hacer obligatorio algo que ya estaban haciendo, y muy bien, la inmensa mayoría de nuestros hosteleros: incorporar papeleras en las mesas de las terrazas para que servilletas, plásticos y otros desperdicios no acaben diseminados por las calles a consecuencia del viento. Se trata de un gesto sencillo, pero de gran trascendencia para mejorar la limpieza.

Esta medida preventiva, consensuada en su día con los hosteleros y aprobada por mayoría el pasado jueves en sesión plenaria, tiene como único objetivo contribuir a tener una ciudad más limpia. No se trata de un afán recaudatorio ni de demonizar a nadie, más bien al contrario, lo que se pretende es hacer norma de lo que la mayoría ya está haciendo bien. Nadie debe temer nada, salvo los que no acaban de entender que la convivencia requiere un comportamiento cívico y respetuoso hacia los demás.

Es por eso que desde el Ayuntamiento de Almería pedimos la colaboración de todos, hosteleros y clientes, para el cumplimiento de esta norma con la que todos ganamos, ya que estoy convencida de que será una gran ayuda a la hora de mantener Almería limpia y evitaremos algunas imágenes que a nadie nos gustan de nuestra ciudad. Al final, el total es lo que cuenta y con pequeños gestos podemos conseguir grandes logros en limpieza y mantenimiento.

Pero la incorporación de las papeleras en las mesas de las terrazas no es la única novedad. En la nueva Ordenanza también hemos modificado el horario de depósito de residuos en los contenedores. Hasta ahora, había dos horarios, uno de invierno y otro de verano, lo que a veces generaba dudas en los ciudadanos, por lo que hemos establecido un único horario para todo el año: de 20.00 a 23.00 horas.

Nuestra ciudad no deja de ser una extensión de nuestra propia casa e igual que cuidamos lo nuestro debemos cuidar lo que es de todos. Siendo mejores conseguiremos una ciudad mejor.

Margarita Cobos

Concejal del Ayuntamiento de Almería