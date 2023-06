Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Limpieza intensiva en Retamar sábado 17 de junio de 2023 , 12:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tercer domingo consecutivo de trabajos de limpieza sobre la zona, en su caso sobre un ámbito de actuación de algo más de 120.000 m2 al norte de la carretera Retamar-Cabo de Gata Continúan, por tercer domingo consecutivo en el barrio de Retamar, las labores del dispositivo de limpieza intensiva programadas por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental y la empresa concesionaria, Entorno Urbano. Siguiendo su recorrido por el centro de la barriada, en este caso los trabajos de limpieza se centran en el entorno de calles comprendidas entre la Al-3115 (Retamar-Cabo de Gata) y la N-344. El ámbito de actuación ocupa una superficie aproximada de 120.000 m2. La relación de calles incluidas en esta jornada de limpieza es la siguiente: · Camino de la Zarza · Camino de la Luna · Camino del Limón · Pomelo · Paseo de Castañeda (hasta camino de la Zarza) · Paseo de Retamar (hasta camino de la Guajira) · Carretera de Cabo de Gata-Retamar (Desde Camino de la Zarza hasta Paseo del Toyo) Previamente al desarrollo de los trabajos de limpieza, toda la zona de actuación ha quedado debidamente señalizada con la prohibición de aparcamiento, entre las 6 y las 12.00 horas. Una vez más para esa franja horaria se solicita la colaboración vecinal para la retirada de los vehículos de la zona, facilitando con ello el desarrollo del dispositivo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

