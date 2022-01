Opinión Lo hicimos y lo volveremos a hacer Jose Fernández x josefernandez1806253facebookcom/22/4/14/22/31 Más artículos de este autor Por martes 18 de enero de 2022 , 11:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

En lugar de acudir a Castilla y León, en donde va a haber elecciones el mes que viene, el presidente del Gobierno y máximo dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, estuvo el pasado fin de semana en Andalucía, en donde también habrá elecciones, aunque todavía no se sabe cuándo. Y creo que esto da idea de lo amortizado que tiene ya el previsible resultado electoral el viajero presidente.

El caso es que Su Sanchidad se hizo carne viva en Granada y allí celebró un mitin donde bendijo a su imagen y semejanza política, que es el candidato socialista Juan Espadas. Y bueno, uno entiende que una convención política es un escenario poco dado al rigor y al sosiego, pero entre limitarse a mandar un mensaje cariñoso y motivador al delfin -y a los merluzos- y venirse arriba y acabar diciendo que el plan de Juan Espadas para Andalucía es el mismo que él tiene para España… pues hombre… creo que hay un término medio y, sobre todo, no parece que en estos momentos sea el mejor mensaje.

Porque hay que recordar que el señor Espadas Cejas tiene, además del aval que supone que te apadrine el tipo que ha entregado el gobierno de España a los herederos de la ETA, a los golpistas catalanes y a los pijiprogres de la garzonada permanente, -que menudo aval- cuenta además con el cuestionable mérito de haber formado parte del gobierno socialista de la Junta que robó a manos llenas con, entre otros, el caso ERE, que es el mayor fraude económico de la historia democrática de España.

De hecho, coincidiendo con la presentación de Juan Espadas como aspirante a implantar el modelo sanchista a Andalucía, la Audiencia Provincial de Sevilla condenaba a siete años y un día de cárcel al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, Antonio Fernández. No olvidemos que el famoso Caso ERE ha supuesto ya la condena de dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a un total de 21 ex altos cargos socialistas.

Y a todo esto ¿saben cómo volvieron los socialistas almerienses que fueron a Granada a aplaudir al gran líder? No se lo van a creer: pues escribiendo en sus cuentas de tuiter lo siguiente: LO HICIMOS Y LO VOLVEREMOS A HACER. Un mensaje que, más que una declaración de intenciones es una amenaza en toda regla.

Pues ya está todo dicho. Por lo menos no engañan a nadie. Jose Fernández Periodista.Asesor de Prensa

