Lo vas a disfrutar

Opinión

Víctor Hernandez Bru

viernes 29 de enero de 2021 , 20:20h

La capacidad de superación de este gobierno social comunista en la ignominia, en el ridículo, en la más burda trola de barrio, en la más profunda degradación de sí mismo no tiene limite y, lo que es peor, se supera día a día, minuto a minuto. Resulta difícil pensar que alguno de sus miembros vaya a ser capaz de superar en todo ello a la última del ya afortunadamente ex ministro Illa, aunque al mismo tiempo todos estamos seguros de que, efectivamente, no pasará mucho tiempo en ser superado por alguno de sus ya ex compañeros de consejo de ministros. El ministro del récord del mundo en muertos por Covid-19 por cada millón de habitantes se ha marchado para ser candidato a presidir Cataluña sin haber dado ni una explicación en el Congreso sobre su inempeorable gestión de la crisis sanitaria. De vuelta, desde Cataluña, nos ha llegado el gordito bailón, un tipo cuyo currículo formativo y de experiencia de gestión no es que quepa en un sello de correos, sino que en él sobra sitio para adornarlo con dibujos. Miquel Iceta, un tipo capaz de pasar del primer curso en ninguna de las dos carreras que ha empezado, que jamás ha tenido un sueldo en una empresa privada y que acuñó la original teoría de que dentro de España hay nueve nacionalidades, es ya ni más ni menos que ministro de Política Territorial y Función Pública, es decir, el interlocutor gubernamental con las comunidades autónomas, con todas, con las nueve que considera naciones… y con las ocho que no alcanzan para él tal consideración. El viejo procedimiento de 'sujétame el cubata' se queda corto para explicar la majadería de colocar a un tipo cuya filosofía política no va más allá del independentismo catalán y del derecho a la autodeterminación a organizar las administraciones de un Estado que quiere romper en mil pedazos… o en nueve. Pero volvamos al Ministr-Illa y a ese momento culmen de su propia miseria, ignorancia, falta de pudor y vergüenza y psicopatía. En el acto formal de traspaso de poderes del Ministerio de Sanidad a la también ya ex ministra de Política Territorial, a este auténtico psicópata no se le ocurrió otra frase con la que adornar el cambio de carteras que un "lo vas a disfrutar", en referencia a su sucesora, Carolina Darias, y a su papel de gestionar el Ministerio de Sanidad y, con él, la crisis de la pandemia. Como ya he dicho en varias ocasiones, la gran suerte que tienen esos auténticos sinvergüenzas es que no suelen tener delante a los administrados, en este caso, por ejemplo, a las familias de las decenas de miles de muertos que han caído víctimas del coronavirus en España desde que él se puso de perfil ante las manifestaciones del 8-M, autorizadas por su gobierno feminazi. Sería más que interesante ver a este indocumentado, a este inverecundo, a este caradura, a este simplón, explicar a dichas familias qué es lo que hay que disfrutar.

Víctor Hernandez Bru
Periodista, director de EsRadio Almeria y Radio Marca Almería