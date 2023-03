Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Localizada en Almería una empresa de drones que hacían vuelos ilegales jueves 02 de marzo de 2023 , 18:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional del Grupo de Seguridad y Protección Aérea de Granada, dependientes de la Unidad de Medios Aéreos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, ha localizado, durante el mes de febrero, a varios pilotos de drones realizando vuelos ilegales sobre la capital. Además, han localizado dos empresas, radicadas en Madrid y Almería, que se encontraban cometiendo irregularidades administrativas. Todos ellos han sido propuestos para sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Aérea, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa este jueves. Dando cumplimiento a esta normativa, el pasado mes de febrero, agentes del grupo de Seguridad y Protección Aérea de Granada localizaron diversos vuelos ilegales, en los que los pilotos de los drones no realizaron la debida comunicación al Ministerio del Interior. Además, en la realización de las búsquedas virtuales reseñadas, localizaron a las dos empresas, que se encontraban cometiendo irregularidades administrativas. En el caso de la madrileña, se estaban realizando operaciones sin tener inscritas las aeronaves en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en el caso de la almeriense, había publicado un vídeo en una plataforma 'online' en la que realizaba un vuelo negligente, sobre tráfico rodado y sin acotar la zona de despegue y aterrizaje. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

