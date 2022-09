Sucesos Ampliar Localizada en Jaén una menor desaparecida en Almería miércoles 21 de septiembre de 2022 , 20:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Local de Jaén ha localizado a una menor cuya desaparición había sido denunciada recientemente en la provincia de Almería. El hallazgo fue posible después de que una patrulla la identificara, tras acudir a un servicio, junto a la persona que la acompañaba. De este modo fue posible comprobar que la madre había interpuesto una denuncia al desconocer su paradero, según ha informado este miércoles el Ayuntamiento, desde el que se ha añadido que la menor se encuentra en buen estado. Los agentes policiales la trasladaron a los servicios sanitarios para que fuera examinada y el caso ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.