Almería Avisos amarillos por tormentas en zonas de Almería miércoles 21 de septiembre de 2022 , 19:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar este jueves, 22 de septiembre, avisos de nivel amarillo por riesgo de tormentas en zonas de las provincias de Granada y Almería. En concreto, según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, los avisos amarillos estarán activados entre las 14,00 y 22,00 horas de este jueves en las comarcas granadinas de Guadix y Baza y en las almerienses de Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas. Por otro lado, para este jueves la agencia meteorológica prevé en Andalucía un día de cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el tercio occidental, sin descartar nieblas, y con nubosidad de evolución diurna en el tercio oriental y sierras del resto, con probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales durante la tarde, que pueden ser localmente fuertes en el interior oriental. Las temperaturas mínimas transcurrirán sin cambios o irán en descenso, mientras que las máximas experimentarán un ascenso en Sierra Morena, y se quedarán sin cambios en el resto. Soplarán además vientos en general variables flojos, más intensos durante la tarde, según añade el pronóstico de la Aemet. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

