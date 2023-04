Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Loma Cabrera celebra la II Feria del Gazpacho Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 20 de abril de 2023 , 11:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Homenajea a un agricultor almeriense El barrio almeriense de Loma Cabrera se prepara para vivir una jornada festiva el próximo domingo 23 de abril con motivo de la II Feria del Gazpacho y productos de la tierra, organizada por la Asociación de Vecinos 'Los Llanos'. El evento tiene como objetivo reconocer la labor de las familias agricultoras que trabajan en el entorno y rendir tributo a Juan José Rull Galdeano, un reconocido agricultor almeriense que será el pregonero de la fiesta. La Plaza de San José del barrio será el escenario de esta celebración que comenzará a las 11.00 horas y que contará con diversas actividades para todos los públicos. Los asistentes podrán degustar el tradicional gazpacho elaborado por la empresa Don Simón, así como productos ecológicos de nuestra tierra y los embutidos almerienses PeñaCruz. Además, habrá sorteos, música en directo, la actuación del grupo Kalesi, reparto de regalos saludables y animación para los pequeños. La presidenta de la asociación vecinal, María Codina, ha destacado que esta iniciativa es única en la ciudad y que pretende poner en valor la cultura agrícola del barrio. "Queremos que todos los almerienses conozcan Loma Cabrera y se acerquen a disfrutar de un día de convivencia vecinal y de homenaje a nuestros agricultores", ha señalado. Codina ha invitado especialmente a Juan José Rull Galdeano, un agricultor almeriense que ha dedicado su vida a la tierra y que será el encargado de dar el pregón de la fiesta. "Es un honor contar con él y reconocer su trayectoria y su compromiso con el sector agrícola", ha afirmado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

