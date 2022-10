Es una información de noticiasdealmeria.com Capital El Ayuntamiento de Almería apuesta por el autoconsumo energético martes 11 de octubre de 2022 , 19:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Pleno hace suya la moción presentada por el PP e impulsada por el Grupo Ecologista Mediterráneo a favor del autoconsumo y la eficiencia energética noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy una moción institucional con el objetivo de impulsar el autoconsumo y la eficiencia energética. El Pleno de la Corporación hace suya una iniciativa del Grupo Ecologista Mediterráneo presentada a través de uno de los grupos de trabajo, la Mesa del Clima y la Energía, como parte de Consejo Sectorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente. La moción hoy aprobada incluye el compromiso de completar, en un plazo máximo de seis meses, un Plan de Ahorro energético para las instalaciones y aluimbrado municipales, según ha adelantado la alcaldesa, María del Mar Vázquez. Una propuesta para aprovechar el alto potencial que presenta Almería por sus niveles de insolación y viento, lo que la convierte en una ciudad con notables posibilidades de autoabastecimiento y permite que la transición hacia la descarbonización se realice sin depender de macroproyectos o empresas energéticas. Entre los compromisos que recoge esta iniciativa cabe destacar el inicio de un Plan de Fomento del Autoconsumo y la culminación de un Plan de Ahorro Energético en edificios e instalaciones municipales en un plazo máximo de seis meses. Asimismo, se contempla la aceleración de los trámites administrativos para facilitar la instalación de las infraestructuras necesarias y la puesta en marcha de incentivos fiscales, entre otros. Respecto de esta moción, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha afirmado que “más allá del ahorro económico, que también es fundamental para que las familias almerienses puedan superar el invierno, estas medidas suponen más calidad ambiental y una mejor huella de carbono”, añadiendo a esta argumentación los pasos que en esta dirección viene dando ya el consistorio, trabajando en la implantación de placas fotovoltaicas en instalaciones municipales como la Jefatura de Policía Local o las instalaciones municipales de Alboran Golf, en El Toyo. “La producción de nuestra propia energía resultaría más barata y sería aún más rentable si nos asociamos para minimizar los costes de la instalación”, ha argumentado. Además, está constatado que el autoconsumo energético “genera una importante actividad económica porque tiene un efecto dinamizador sobre el tejido productivo del territorio donde se implanta”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.